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台美三項協議成未來20年戰略架構 龔明鑫：企業不確定性明顯下降

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
針對台美近期多項合作，經濟部長龔明鑫表示，台美之間近期形成的三項重要合作架構，包括「對等關稅協議（ART）」、「投資合作備忘錄（MOU）」以及「EPPD矽盛世宣言」，已逐步建構出台灣未來二十年在全球經濟與產業體系中的戰略地位。圖／本報資料照片
針對台美近期多項合作，經濟部長龔明鑫表示，台美之間近期形成的三項重要合作架構，包括「對等關稅協議（ART）」、「投資合作備忘錄（MOU）」以及「EPPD矽盛世宣言」，已逐步建構出台灣未來二十年在全球經濟與產業體系中的戰略地位。圖／本報資料照片

針對台美近期多項合作，經濟部長龔明鑫表示，台美之間近期形成的三項重要合作架構，包括「對等關稅協議（ART）」、「投資合作備忘錄（MOU）」以及「EPPD矽盛世宣言」，已逐步建構出台灣未來20年在全球經濟與產業體系中的戰略位置，也讓企業面對國際局勢時的不確定性明顯降低。

年代新聞台「數字台灣」今天播出經長龔明鑫及外交部長林佳龍的專訪內容，龔明鑫指出，首先在貿易面，ART主要針對關稅與貿易條件談判，美方對於能成為戰略夥伴的經濟體給予較優惠待遇，其中台灣屬於第一級夥伴，東南亞為第二級，中國則屬第三級。其次是投資合作MOU，透過雙方投資合作機制，將建立未來10年至20年的長期戰略夥伴關係。第三則是EPPD框架下提出的「矽盛世宣言」，將台美合作進一步擴展到全球供應鏈與科技產業布局。

龔明鑫表示，三項架構形成台美未來合作的三大支柱，也讓企業更清楚台灣在「非紅供應鏈市場」中的角色。他強調，台灣半導體在全球產業鏈中具有關鍵力量，未來領先地位仍可望持續。

龔明鑫也指出，相較於過去兩岸ECFA架構的不確定性，造成台灣的「悶經濟」，台美合作屬於制度化、較具剛性的安排。他舉例，包括Google已將台灣打造為重要研發中心、輝達海外總部落腳台灣，以及美光在台設立最大生產基地，顯示台灣正透過台美合作架構連結全球產業布局。

龔明鑫 林佳龍 對等關稅

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