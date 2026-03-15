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網傳 LNG 船沒有半艘進港？經部：用行動保證天然氣供應無虞
中東戰爭持續，網傳台灣3/12-3/15 液化天然氣（LNG）船沒半艘？經濟部15日表示，政府用實際行動確保天然氣供應沒問題，供電也沒問題。
經濟部今日在臉書上以縮時攝影發布3月13日高雄永安港停靠著的LNG船。網傳台灣3/12-3/15 液化天然氣（LNG）船沒半艘，是謠言。
經濟部表示，網站上船舶系統沒找到船，不代表沒有。也請外界留意這種刻意製造恐慌的行為。
針對中東局勢，經濟部早就啟動應變小組。經濟部表示，台灣發電方式多元，天然氣發電只是其中一種，卡達的氣源佔進口量1/3。雖然荷姆茲海峽有狀況，但中油已經把 3、4 月份卡達22 船次的缺口 #全部補齊，沒有斷氣問題。
經濟部表示，台電、中油天天都在緊密對接。今年上半年日間備轉容量率維持 10%、夜間7%。天然氣發電正常運作，機組維護跟水力調度也都準備好了。
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