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中東戰火加劇通膨壓力 專家估央行19日決議利率連8凍

中央社／ 台北15日電

中東戰事持續延燒，國際油價劇烈震盪，引發市場對通膨再起的憂心，股匯市波動加劇。中央銀行將於19日舉行第1季理監事會，專家學者認為，央行仍需時間評估戰事發展與影響，將採停看聽策略，3月利率「連8凍」無懸念，第2季才是真正挑戰。

去年12月，央行總裁楊金龍於理監事會後記者會稱貨幣政策基調「緊中帶鬆」，未來是否升息主要視通膨走勢而定。

今年2月28日，美國與以色列聯手轟炸伊朗，伊朗隨即發動攻擊。中東衝突加劇牽動全球能源市場，國際油價一度衝破每桶100美元，外界憂心這波油價上漲，恐點燃通膨引信，也讓央行貨幣決策增添變數。

央行將於3月19日舉行理監事會，市場高度關注央行對於今年經濟成長、通膨看法，又會對匯率、利率釋出何種訊號。

專家學者均認為，中東戰事爆發至今不過半個多月，央行需拉長時間觀察，確定戰事為短期事件，還是可能演變為中長期衝擊，以及油價是否平穩，又或持續走揚，是否增添通膨壓力；有鑑於此，央行3月理監事會料將按兵不動，6月則視情勢發展，思考貨幣政策是否有需要調整。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超直言，中東戰事2月底爆發，10幾天要改變央行利率決策可能性低，但「油價大幅波動會是這次會議重點」；推測此次會議預擬情境並進行沙盤推演，特別是經濟部長龔明鑫身兼央行理事，會中料將討論後續政策方向及因應作法。

林啟超補充，已經看到中東戰事促油價上漲，且風險趨避情緒高漲，熱錢大舉出逃，新台幣匯率應聲貶值，更重要的是，航運也受到影響，假如進口物價走揚，可能引發通膨預期，這會是政府更為關切的風險。

台經院所長吳孟道也認為，央行正密切關注通膨發展，但他估計，台灣上半年物價仍可持穩，不會發生通膨。

國際原油價格上漲，會透過民生用汽油價格直接影響消費者物價指數（CPI）以及從進口物價的間接影響慢慢傳導至物價。吳孟道指出，經濟部有多重穩定機制平抑油價漲幅，即便天然氣採購受戰事影響，可能推升電力成本，經濟部也已加強調度，穩定供應，換言之，「政策面都有可能cover（應對）」。

至於從進口物價傳遞至國內物價的路徑，吳孟道表示，這通常需要3個月至半年時間，因此他認為不致出現明顯通膨，就算有，最快下半年才會顯現。

專家學者一致認為央行短期貨幣政策基調不變，至於下一步方向為何，林啟超認為，儘管美國聯準會在降息之路走走停停，台灣央行「目前沒有這選項，寬鬆言之過早」。

林啟超直言，今年經濟成長率預估值已經上修至7%以上，台股站穩3萬點，前2月通膨率則在1.5%以下，對央行而言，貨幣政策缺乏寬鬆條件，放寬房市可能性也低；眼前先關注中東戰事如何發展，並聚焦出口動能有無下降，如果真的雙雙往負面情境發展，再來思考是否調整貨幣政策。

美國聯準會 新台幣匯率 貨幣政策

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