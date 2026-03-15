毛孩經濟發威 統計：寵物商品店數年增率超車超商

財政部統計顯示，不同於便利商店展店速度趨緩，寵物零售家數近年穩定成長，家數增幅為超商5倍之多，去年突破3500家。四大超商瞄準「毛孩經濟」紛紛導入寵物商品專區，業者指出，寵物市場已逐漸形成「線上囤貨、線下補給」模式。

全台便利商店達上萬家，但近年增幅逐步縮小，根據財政部統計，全台便利商店家數民國111年增加1192家，增幅5.74%，隨後成長明顯放緩，到114年僅增加257家、增長率降至1.13%，顯示實體店鋪點位已趨於飽和，各大業者可能轉向「單店績效優化」而非盲目擴張。

相較於便利商店展店速度趨緩，寵物相關零售（用品及飼品）呈現穩定階梯式成長，每年維持增加約110到130家，且增長率保持在3.3%到4%水準，截至去年底，已突破3500家，少子化帶動的「毛孩經濟」勢不可擋。

進一步分析，111年便利商店的新增家數是寵物店的近10倍；但到了114年，便利商店的新增家數（257家）僅為寵物店（121家）的2倍多，顯見寵物零售產業極具擴張動能。

事實上，近年超商業者早意識到寵物經濟崛起，規劃寵物商品專區，方便飼主購買，超商內部數據顯示，近年門市寵物商品業績均維持雙位數成長。

全家便利商店表示，寵物商品主要滿足飼主「即時補給」需求，因此全家選定住宅區及公園周邊店舖設置寵物商品專區。統一超商指出，導入「OPEN!PETS寵物生活專區」單店業績是未導入的1.5倍以上。

OKmart提到，因應寵物生活需求增加，門市近期也導入多款寵物用品，包括便攜式折疊寵物旅行餐具、充電式LED發光項圈、附口袋寵物背帶，以及寵物食器專用洗碗精等商品，滿足毛孩家庭的生活補給需求。

業者分析，從消費行為來看，寵物市場逐漸形成「線上囤貨、線下補給」的模式，較重或大包裝商品如貓砂、大包裝狗糧或整箱罐頭，多由消費者透過電商平台一次購買；超商則以即時補貨與多口味小包裝商品為主，許多飼主會在日常購物時順手為毛孩挑選不同口味食品，形成「人類購物與毛孩零食同步採買」的消費型態。