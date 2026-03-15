台電推住商ADR 節電可扣減電費

戰事恐加重油價甚至帶動電價上漲，民眾如何從自身省電來搶救荷包？今年夏季開始，減少用電不僅能省錢還能賺錢，台電正式開辦住商自動需量反應（住商ＡＤＲ），但必須具備智慧電表及智慧家電才能參加，當月累積節省一度電以上，即可獲得「固定電費扣減每戶每月廿四元」及「流動電費扣減每度十元」，當月累積節電一度，即可獲得卅四元的電費扣減，累積節省二度電，即可獲得四十四元的扣減。

台電指出，需量管理是全球趨勢，台電過去主要是針對高壓用戶，因為用電量大，調整產程抑低用電量的效果顯著；現在新增加住商用電戶也能參加，則是因為低壓智慧電表布建已具規模，加上資訊科技發展，智慧家電逐漸普及，有資格參加需量反應的住商用電戶愈來愈多。

台電發言人專業總管理師黃美蓮表示，今年開辦的住商自動需量反應屬臨時通知執行方案，四月開放用戶申請參加，執行設備節電時間可事先約定一小時或二小時，今年從五月一日至十月卅一日每日下午二時至晚上八時，這段時間若台電評估電力系統有需要，就會執行，執行前十五分鐘會透過Ａｐｐ或簡訊通知用戶，執行結束後也會通知用戶執行結束。

可以參加住商需量反應的智慧家電主要是冷氣、除濕機等用電較高家電，若住家有充電樁、小商家有儲能設備，也都可以申請住商需量反應。

中央大學教授梁啟源分析，台電過去幾次電價調漲中，住宅部門電價漲幅相對小很多，住宅電價平均每度約三元，不像德國住宅電價高達十元，裝智慧電表雖然免費，但更換智慧家電要自費，在此條件下，不容易吸引民眾參與住商ＡＤＲ方案，以前台電推動離峰時間才使用烘衣機等耗電電器的時間電價方案，民眾參加意願也偏低。