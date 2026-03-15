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中油吸收漲幅 本周汽柴油全凍漲
中東戰事持續，國際能源價格飆漲，中油油價公式的指標油價狂漲百分之卅五。中油十四日傍晚宣布，本周汽柴油價格全數凍漲。原本汽油每公升應大漲九點五元、柴油應大漲十點九元，但這些漲幅全數由中油吸收，汽柴油價格維持不變，車主不必搶加油。
中油表示，前周油價公式的指標油價平均為八十七點八三美元，本周則飆升至一一八點七三美元，考量匯率及指標油價百分之八十變動幅度後，漲幅仍高達百分之廿八點九五。
依浮動油價機制調整原則，配合政府貨物稅減徵，汽、柴油價格原應分別調漲九點五元及十點九元。中油表示，因緩漲機制中的「亞鄰最低價限制」，汽、柴油各吸收九點五元及十點八元；另在專案平穩機制下，柴油再吸收○點一元。合計汽、柴油分別吸收九點五元及十點九元，因此本周汽、柴油價格皆不調整。
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