新聞眼／接收站儲槽不足 我天然氣安全隱憂

美伊戰爭一開打，再度凸顯台灣發電結構窘境。台灣核能退場之後，高度仰賴天然氣發電，然而，台灣天然氣高度仰賴「到港即用」模式，安全存量遠不及鄰近的日、韓，一旦航運或供應出現波動，系統幾乎沒有緩衝空間，令人相當憂心。

台灣天然氣安全存量目前法定天數為十一天以上，目前統計三月有十一點九天、四月有十一點五天，但與台灣同樣能源高度仰賴進口的日韓，其天然氣存量明顯高很多，其中，日本有三周，南韓多達五十二天，三者差距並非採購能力問題，而是最根本的儲存能力差距。

台灣天然氣存量偏低，並不是買不到氣，而是接收站儲槽不足，儲存容量有限，使天然氣難以建立足夠庫存。相較之下，日本與南韓擁有較多儲槽，因此天然氣進入接收站後，可以在儲槽中停留一段時間，再依需求釋出。

台灣情況卻全然不同，天然氣接收站儲槽長期接近百分之一百滿載，甚至有時超過負荷，部分天然氣船抵達後，氣體甚至來不及進入儲槽，就直接輸送到電廠發電。

過去能源政策討論中，多次有人提醒過度依賴天然氣的風險，但核能退場後，天然氣在電力系統中角色愈來愈關鍵，也讓供應安全問題更加凸顯。

反觀日韓，未來十年，發電部門使用天然氣的占比，預計將下降至百分之廿至百分之廿五。日、韓的策略相當明確，就是以核能作為替代來源。

但台灣卻在儲存能力不足的情況下，持續提高天然氣在電力結構的比重。當能源政策與基礎設施條件出現明顯落差時，亞鄰的做法值得借鏡。