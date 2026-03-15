月底開審議會 許舒博表態：反對漲電價

上半年電價費率審議會預計於三月底召開。由於國際能源價格飆升，電價是否調漲攸關通膨是否再度升溫。經濟部長龔明鑫也向電價審議委員喊話，以平穩物價為優先。能源專家分析，目前天然氣發電占比已接近半數，三月天然氣價格尚未反映戰爭因素；但若中油四月起調漲售予發電業者的天然氣價格，台電發電成本壓力將大幅增加，屆時就得看政府決定由誰吸收能源成本。

電價費率審議會委員、商總理事長許舒博表示，除非台電能提出足以說服他的特殊理由，否則他反對四月電價調漲。他指出，美伊戰爭目前看來屬短期因素，政府應以民生安定為原則。由於電價對物價影響極為敏感，只要電價一漲，各類商品往往也會跟著上調，「幾乎沒有回頭路」，漲價之後很少再調降，物價全面上漲將對民生造成重大衝擊。

許舒博表示，將在會議中盡力說服其他委員，以民生安定為原則，維持電價不調漲；他認為，會議不必預先為臨時會留下伏筆，若有緊急需要，本來就可以隨時召開臨時會。

中油每月底公布國內天然氣售價。二月廿八日公布三月氣價，各類用戶天然氣平均調漲百分之三。

許舒博指出，行政院表示三、四月天然氣都會到貨，甚至五、六月也可能調度到貨。既然供應仍在可控範圍內，不需要在此時漲價，一切仍應以民生安定為原則。

能源專家指出，在美伊戰爭爆發前，天然氣價格已上漲約三分之一，中油採購成本早已墊高，通常政府會先讓中油吸收部分成本，即使調漲也不會足額反應，因為中油油氣價格調整機制較為靈活，不像電價半年才調整一次，一旦調漲，衝擊較大。不過，油氣價格頻繁調整，對消費者往往如同「溫水煮青蛙」，不易察覺。

一般認為美伊戰爭不會持續太久。專家分析可能情境指出，若由中油再撐一個月，待三、四月戰爭結束，這波價格波動大致上可視為未曾發生；但若戰爭拖到五、六月，中油難以再承受成本壓力，勢必反映成本調漲天然氣售價，屆時能源價格上漲的壓力將轉交到台電身上。

能源專家說，今年電價仍有一道「保險」，因為今年有地方選舉。理論上，執政者會壓抑電價，「彷彿有傳說中的魔咒」。

此外，台電去年轉虧為盈，稅前盈餘七百多億元，專家指出，「台電去年大賺」勢必會成電價審議會討論焦點；加上經濟部長龔明鑫多次表達維持電價穩定的意願，四月電價幾乎可確定不會調漲。