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放手讓專業決策 準備好了嗎

聯合報／ 本報記者藍鈞達

主權基金聽起來很宏大，動輒數千億元、甚至上兆元的國家資本，由專責單位集中運作。但對一般民眾而言，真正直覺的問題其實很簡單：這麼大一筆錢，誰來決定怎麼用？用得好不好，誰負責？

近年來，從能源轉型到大型軍購，公共支出規模愈來愈大，也愈來愈受到檢視。支持者強調國家發展需要長期投入，質疑者則關心效率與透明度。這種對公帑運用的高度敏感，已成為社會現實。在這樣的氛圍下，若再成立一檔主權基金，把更龐大的資金交由執政體系運作，社會的信任基礎勢必成為關鍵。

主權基金的風險，從來不只在市場漲跌，而在決策是否真正專業。

投資有賺有賠本屬常態，但如果投資方向被政治考量牽動，或在壓力之下改變原本規劃，風險就不再只是財務問題，而可能演變為制度問題。當數百億資金進場布局，若缺乏明確規則與退出機制，一次判斷失誤，代價恐怕還超過單一政策的損害。

因此，主權基金真正的考驗，不在於政府會不會投資，而在是否願意把權力交給專業團隊，並要有肩膀扛下責任，並且讓專業決策承擔市場的波動，而不是想著讓政治享受報酬的光環。此外，若成功時搶著沾光拿政績，失敗時卻要專業經理人扛責，制度不可能難以長久。

台灣要不要成立主權基金，政策方向或許已經傾向肯定。但更重要的是，這筆錢能否被放在一個足夠獨立、透明且有紀律的架構下運作。否則，在信任尚未鞏固之前，資本規模愈大，風險也愈大。

主權基金若成為國家資本的引擎，前提是專業優先；若淪為政治權力的延伸，後果可能不只是投資虧損，而是對制度信任的傷害。

所以，或許該問的第一個問題是：台灣的政治環境，準備好迎接主權基金了嗎？

風險 主權基金

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