部會互踢 成立主權基金 3難題待解

行政院長卓榮泰二月底於立法院提施政方針報告時，重提主權基金議題，不過，相關部會之間「踢皮球」的情況仍未解決，主權基金落地變數仍在。消息人士指出，財政部、中央銀行與國發會各自對資金來源與監督架構有不同考量，「方向大家都支持，但談到誰負責、誰承擔風險，就變得保守」。

總統賴清德去年就職周年時宣示要成立主權基金，但目前進度仍停留在「評估中」，更未決定主責單位。負責進行評估的國發會表示，主權基金仍在行政院各部會研議「要不要做」，尚在規畫階段，並沒有最後決定。

外匯或國發基金轉型 尚未定案

財經高層解釋，成立主權基金三大關鍵，第一必須要確認資金來源，第二要設立專責機構、專責人員，第三也是最重要的，必須先確立主權基金的目的。

關鍵的資金來源上，國發會主委葉俊顯表示，目前評估以策略型主權基金、透過專法方式執行，相關部會持續進行資訊蒐集與資源盤點，確保主權基金能有效發揮功能。

不過，外界關注的資金來源問題仍未定案。是否可能由國發基金轉型為主權基金？據了解，國發會從未考慮國發基金轉型，而是以「有償取得外匯存底」為優先方向。未來若成案，主權基金與國發基金應採雙軌並行，國發基金維持現行架構強化功能，而主權基金則另以專法設計。

惟中央銀行內部認為，若資金來自外匯存底，則需要政府發債後在外匯市場買匯，或由央行交由主權基金代操，但前提是必須要有充足的利潤保證，才能避免對央行資產負債表與金融穩定產生影響，所以，將四大基金合而為一也是一種思考方向。

何況，外匯存底若成為主要資金來源，勢必牽動央行角色與政策獨立性的討論。外匯存底本質上為維持匯率穩定與因應資本流動風險所設，一旦部分資金轉為長期投資用途，市場對政策穩定性的解讀亦需審慎拿捏。

利潤導向或產業戰略 影響布局

金融圈人士指出，「外匯存底不是閒置資金，它代表的是金融穩定的基礎」，若撥用機制與風險分擔設計不明確，恐影響市場信心。

除了資金來源，治理架構同樣攸關成敗。財經官員表示，參考國外方式，主權基金應該要有專責機構及人員，並且降低政治介入的可能，例如新加坡淡馬錫就是以公司法為依據來執行投資。

此外，主權基金究竟以追求穩健報酬為目標，還是肩負產業戰略任務？央行總裁楊金龍指出，如果目的是財務操作，那就應以利潤為導向；若目的是產業發展，則可能出現長時間投資的情況，這些都會影響主權基金的投資標的與回報設計。楊金龍強調，這些問題都必須事先釐清，才能避免主權基金未來運作時遭受外界質疑。

金融圈人士說，如果偏向全球資產配置，將著重分散風險與長期收益；若以產業布局為核心，則可能集中於半導體、人工智慧或能源轉型等領域，但相對承擔更高波動與政策風險。若未在制度層面設計清楚，投資方向將容易隨政策環境變動而搖擺。

台灣並非沒有資金，但主權基金若要真正上膛，除了專法與資金設計，更需要跨部會整合與明確權責分工。否則，即使政策方向清楚，若無單位願意承擔最終風險與責任，主權基金恐仍只會停留在政策構想階段。