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中油：汽柴油本周不漲價
台灣中油公司昨（14）日宣布，本周一（16日）凌晨零時起汽、柴油價格皆不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。
台灣中油表示，伊朗持續干擾荷莫茲海峽航運安全，市場對原油供應中斷擔憂升高，導致國際油價大幅上漲。按浮動油價機制調整原則及配合政府自16日起擴大貨物稅減徵，汽、柴油價格原應各調漲9.5元及10.9元。
但政府綜合考量國際能源成本上升，以及減緩油價上漲對民生物價衝擊，盼降低對民眾與產業影響。
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