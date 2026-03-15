聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統掛保證 我油氣供應數月內不受影響 努力控制通膨以行動支持產業

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
賴清德總統。記者許正宏／攝影
賴清德總統。記者許正宏／攝影

國際政經局勢近年變動大，企業生存不易，賴清德總統昨（14）日表示，政府以行動表達對產業界支持，將維持適度寬鬆利率水準，中央銀行基本利率將維持在約2％，同時努力將通膨控制在2％以下；同時保證面對中東戰爭情勢，石油與天然氣供應未來數月不會受到影響。

賴總統昨日上午前往彰化出席「台灣轉型創新協會第二次會員大會暨第五次理監事會議」時表示，台灣超過170萬家中小微企業，為台灣提供強大經濟動能，是產業韌性基礎，也是台灣在全球供應鏈站穩關鍵地位的力量之一。

賴總統表示，政府以行動表達對產業界的支持，未來會持續穩定各項總體經濟指標。他指出，在匯率方面，將加強打擊投機行為維持匯率穩定，避免企業因匯兌波動而影響外銷收益；在金融環境方面，政府將維持適度寬鬆利率水準，央行基本利率將維持在約2％，避免企業資金成本過高；同時努力將通膨控制在2％以下，以降低企業生產與製造成本。

面對全球供應鏈重組、AI浪潮、美國關稅政策，到最近中東戰爭引發的能源供應等問題，賴總統指出，在世界變局中，國際愈看見台灣的重要性，針對近期能源供應議題，已透過國際情報交換及國安會掌握情勢，提前因應相關風險，石油與天然氣供應在未來數月內不會受到影響。

賴總統強調，政府會積極因應各項國際局勢變化的挑戰，做產業的後盾，與產業一起打拚。一起擦亮台灣這塊世界品牌。

天然氣 賴總統 國安會

延伸閱讀

美伊戰火未歇 賴總統：石油與天然氣供應在未來數月內不受影響

經濟日報社論／避免能源危機 儘快重啟核電

讀家觀點／能源危機當前 還在核四口水戰

美伊衝突升溫…物價恐漲 高油價牽動央行利率、房市政策

相關新聞

部會互踢 成立主權基金 3難題待解

行政院長卓榮泰二月底於立法院提施政方針報告時，重提主權基金議題，不過，相關部會之間「踢皮球」的情況仍未解決，主權基金落地變數仍在。消息人士指出，財政部、中央銀行與國發會各自對資金來源與監督架構有不同考量，「方向大家都支持，但談到誰負責、誰承擔風險，就變得保守」。

市場波動 主權基金踩雷 比賺錢多

綜觀各國主權基金，從來不是穩賺不賠的神話。實際上，在制度設計與風險紀律較強的主權基金，才有能力呈現長期獲利的情況。

月底開審議會 許舒博表態：反對漲電價

上半年電價費率審議會預計於三月底召開。由於國際能源價格飆升，電價是否調漲攸關通膨是否再度升溫。經濟部長龔明鑫也向電價審議委員喊話，以平穩物價為優先。能源專家分析，目前天然氣發電占比已接近半數，三月天然氣價格尚未反映戰爭因素；但若中油四月起調漲售予發電業者的天然氣價格，台電發電成本壓力將大幅增加，屆時就得看政府決定由誰吸收能源成本。

新聞眼／接收站儲槽不足 我天然氣安全隱憂

美伊戰爭一開打，再度凸顯台灣發電結構窘境。台灣核能退場之後，高度仰賴天然氣發電，然而，台灣天然氣高度仰賴「到港即用」模式，安全存量遠不及鄰近的日、韓，一旦航運或供應出現波動，系統幾乎沒有緩衝空間，令人相當憂心。

賴總統掛保證 我油氣供應數月內不受影響 努力控制通膨以行動支持產業

國際政經局勢近年變動大，企業生存不易，賴清德總統昨（14）日表示，政府以行動表達對產業界支持，將維持適度寬鬆利率水準，中央銀行基本利率將維持在約2％，同時努力將通膨控制在2％以下；同時保證面對中東戰爭情勢，石油與天然氣供應未來數月不會受到影響。

中油：汽柴油本周不漲價

台灣中油公司昨（14）日宣布，本周一（16日）凌晨零時起汽、柴油價格皆不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。