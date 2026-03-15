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賴總統掛保證 我油氣供應數月內不受影響 努力控制通膨以行動支持產業
國際政經局勢近年變動大，企業生存不易，賴清德總統昨（14）日表示，政府以行動表達對產業界支持，將維持適度寬鬆利率水準，中央銀行基本利率將維持在約2％，同時努力將通膨控制在2％以下；同時保證面對中東戰爭情勢，石油與天然氣供應未來數月不會受到影響。
賴總統昨日上午前往彰化出席「台灣轉型創新協會第二次會員大會暨第五次理監事會議」時表示，台灣超過170萬家中小微企業，為台灣提供強大經濟動能，是產業韌性基礎，也是台灣在全球供應鏈站穩關鍵地位的力量之一。
賴總統表示，政府以行動表達對產業界的支持，未來會持續穩定各項總體經濟指標。他指出，在匯率方面，將加強打擊投機行為維持匯率穩定，避免企業因匯兌波動而影響外銷收益；在金融環境方面，政府將維持適度寬鬆利率水準，央行基本利率將維持在約2％，避免企業資金成本過高；同時努力將通膨控制在2％以下，以降低企業生產與製造成本。
面對全球供應鏈重組、AI浪潮、美國關稅政策，到最近中東戰爭引發的能源供應等問題，賴總統指出，在世界變局中，國際愈看見台灣的重要性，針對近期能源供應議題，已透過國際情報交換及國安會掌握情勢，提前因應相關風險，石油與天然氣供應在未來數月內不會受到影響。
賴總統強調，政府會積極因應各項國際局勢變化的挑戰，做產業的後盾，與產業一起打拚。一起擦亮台灣這塊世界品牌。
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