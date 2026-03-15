外銷訂單估連13月成長 2月上看583億美元

上半年電價費率審議會預計於三月底召開。由於國際能源價格飆升，電價是否調漲攸關通膨是否再度升溫。經濟部長龔明鑫也向電價審議委員喊話，以平穩物價為優先。能源專家分析，目前天然氣發電占比已接近半數，三月天然氣價格尚未反映戰爭因素；但若中油四月起調漲售予發電業者的天然氣價格，台電發電成本壓力將大幅增加，屆時就得看政府決定由誰吸收能源成本。

2026-03-15 01:46