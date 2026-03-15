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外銷訂單估連13月成長 2月上看583億美元

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部將在20日發布2月外銷訂單金額統計。（路透）
經濟部將在20日發布2月外銷訂單金額統計。（路透）

經濟部將在20日發布2月外銷訂單金額統計。儘管有春節因素干擾，2月休假天數較去年多，AI動能強勁，預估2月接單金額563億美元至583億美元，年增約一成，預估呈連續13個月正成長走勢。

經濟部指出，AI動能需求仍在，惟近期受地緣政治影響及美國關稅情勢變化，後續接單情勢不確定性升高。

經濟部預估，2月接單金額介於563億美元至583億美元之間，年增9%至12.9%；累計今年前二月接單金額介於1,332億至1,352億美元，年增33.6%至35.6%。

根據經濟部調查指出，廠商對2月接單看法，預期接單將較1月增加之廠商家數占6.2%，持平者占63%，而減少者占30.8%；按接單金額計算之動向指數則為43.2，預期2月整體外銷訂單金額將較1月減少。

其中，資訊通信、電子產品、光學器材接單動向指數為40.9、43.6、43.7。

今年初因台美對等關稅大致底定，經濟部原樂觀預期今年接單全年暢旺，有望「月月站上700億美元」；但美國和以色列聯手於2月28日發動對伊朗攻擊，中東戰事持續，推升油價和物價，因此經濟部對2月之後接單情勢轉趨保守。

經濟部官員表示，中東情勢現仍難以判斷戰事影響的時間與範圍。

若僅短期、約一個月內，影響相對有限，但若戰事時間拉長且波及範圍擴大，可能推升國際油價，引發全球通膨壓力，從石化產業開始受衝擊，進而擴及各產業，抑制消費信心並影響企業投資動能。

國際油價 地緣政治 以色列

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