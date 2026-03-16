運動經濟學／WBC燃起棒球魂 企業力量撐起職棒半邊天

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣在C組競賽中，雖然未能晉級，但在台韓一役取得勝利，不僅是本屆WBC的重要一戰，更寫下中華隊在WBC隊史首度對韓奪勝的里程碑，展現球員全力以赴的拚戰精神，也是球團、球迷們長期投入的成果。

在東京大巨蛋球場上，包括中華職棒富邦悍將的大老闆富邦集團大董蔡明忠，悄悄現身球場；棒協理事長、中信兄弟幕後大老闆辜仲諒，更是全程陪伴球隊，而這次30位球員中，更有半數來自國內六大職棒，包括統一（1216）、味全（1201）、台鋼、樂天，都傾力應援，成為中華隊拿下歷史一役的幕後大功臣。

六大球隊中，中信贊助兄弟逾11年，投入逾30億元資金，統一投入37年以來，累計虧損超過40億元，更有不少球隊透露，每年在球隊的投入及花費，動輒上億元，外界好奇究竟是何種信念，能支持企業一路走來，始終如一。如何將燒錢的球隊，為品牌、形象加分，甚至創造生態圈，成為各企業努力的目標。

統一企業長年將社會參與視為核心價值，而對中華職棒的投入，正是其履行企業社會責任最顯著的指標。據估算，統一獅隊成立37年間，累計虧損已突破40億元。

即便創辦人高清愿與時任總裁林蒼生深知職棒經營虧錢是必然，但考量到這是一項深具意義的社會公益，且能為品牌帶來無形的廣告紅利與行銷效益，最終促成了球隊的誕生，成為中職史上第三支生力軍。

富邦金控在談及經營球隊成本也坦言，以富邦悍將而言，每年耗資數億元，營運成本來自於近年洋將和本土球員人數及薪資大幅提升，後勤團隊和運科設備投資、球隊食宿和防護醫療升級、基地農場優化和國外受訓等，人才培育及招募方面占較大成本。

中信指出，企業投入棒球贊助並非單純品牌曝光，而是以企業經營績效管理邏輯規畫公益策略。在評估贊助賽事時，除考量賽事規模與國際能見度外，更重視對台灣棒球長期發展的實質意義，以及是否能串聯基層培育、國際交流與產業發展等資源，形成完整生態系。核心理念在於「唯有打穩基礎，國球才能永續發展」。

中信 專注情感連結

中信兄弟王威晨（左）。聯合報系資料照

台灣棒球近年在國際舞台持續展現競爭力，背後除仰賴球員與教練長期努力，也離不開企業界長期支持。其中，中信金（2891）大股東辜仲諒長年以實際行動投入棒球發展，不僅多次在公開場合表達對棒球的深厚情感，更以「棒球魂」形容家族傳承與個人志業，致力於推動基層棒球與亞洲棒球整合，期望讓台灣在國際棒壇占有更重要的位置。

辜仲諒曾多次提到，自己對棒球的熱愛來自家庭影響。他表示，父親辜濓松生前十分熱愛棒球，從小耳濡目染，也讓他在成長過程中與棒球結下深厚情緣。學生時期每到寒暑假，他常與朋友組隊打球，逐漸培養出對棒球的長期熱情，也形塑出他所說的「棒球魂」。

中國信託對中信兄弟的長期投入，是基於為台灣職棒創造「健全生態系」的使命感。一支球隊的強大不只是戰績，更在於它所帶動的品牌價值與社會影響力。

中信兄弟透過長期資源投入，將支持轉化為具體的品牌認同，這種「情感連結」與「品牌忠誠度」是無法單用報表衡量的實質獲益。(記者任珮云)

富邦 強化臨場體驗

富邦悍將張育成。聯合報系資料照

富邦集團自1993年起贊助台體大棒球隊「富邦公牛」，並長期支持基層棒球發展，包括「富邦盃少棒」、新北市三級棒球賽事（U12、U15、U18），更投入經營職棒球隊「富邦悍將」，逾30年持續投入支持，經營球隊耗資驚人，富邦金控表示，富邦悍將每年基本支出達數億元，今年球季更將運科監測設備進行系統性整合，最大的挑戰則是來自於戰績壓力和如何滿足球迷期待。

富邦金控（2881）表示，經營球隊有許多挑戰，球隊面向打造戰力堅強的團隊，需在球員補強、教練團組成方面投資和培養，場外則包含啦啦隊、主場體驗等行銷面向帶給球迷的期待感，做到讓球迷因悍將而感到驕傲。

富邦金控長期深耕台灣棒球運動，擁有職棒球隊「富邦悍將」和成棒隊伍「富邦公牛」，富邦悍將每年安排地方的校園活動，增進球迷對棒球的認識；富邦公牛則是富邦金控連續33年贊助由國立台灣體育大學學生組成的甲組成棒隊伍，長期培育基層棒球員和球隊，為全國大專院校棒球隊常勝軍。(記者黃于庭)

樂天 致力在地深耕

樂天桃猿陳晨威。聯合報系資料照

中華職棒六大球隊中，唯一由日本企業支援的樂天桃猿，前身是Lamigo桃猿，2020年由Rakuten株式會社接手經營後更名為樂天桃猿，成為中職首支由日商經營的球隊，樂天桃猿2025年也勇奪中華職棒第36年總冠軍。

對於企業支持棒球運動的初衷，樂天桃猿副領隊礒江厚綺表示，樂天相信運動所帶來的感動，並致力於透過創新與團隊合作，進而貢獻社會；也相信棒球運動能凝聚社會向心力，激勵年輕人勇於追夢，希望提供更多台灣選手登上世界舞台的機會，讓更多的人認識台灣棒球的魅力。

礒江厚綺強調，樂天桃猿將持續深耕在地連結，並透過創新的營運模式為球迷帶來新鮮感，創造更具吸引力的賽事。

此外，也將善用樂天集團同時擁有樂天金鷲與樂天桃猿兩支球隊的獨特優勢，活用運動關聯的資源與專業知識，強化台日之間的交流，致力於讓台灣棒球能在世界舞台上發光發熱。(記者葉佳華)

統一 展現堅強韌性

統一獅陳傑憲。聯合報系資料照

WBC台韓大戰甫熱血落幕，中華隊雖敗猶榮，展現台灣精神堅強的韌性。作為職棒元老，統一7-ELEVEN獅隊在本次經典賽扮演了舉足輕重的角色，母企業統一集團從統一獅創立至今，不計成本默默相挺，展現企業社會責任的永續價值。

統一獅本次特別派出投手胡智爲與外野手陳傑憲兩位選手出征。

統一董事長羅智先以「立足台灣、擁抱亞洲，創造亞洲流通大平台」為策略方向，秉持著「誠實勤道、創新求進」的經營理念。

這種深耕在地、跨足國際的精神，正如同統一透過培育棒球人才將台灣精神推向世界，讓全球看見台灣的實力。

統一企業長年將社會參與視為核心價值，而對中華職棒的投入，正是其履行企業社會責任最顯著的指標。統一獅領隊蘇泰安曾坦言，若缺乏集團強大的公益信念支撐，單憑球團自身的營運能量，實難在長期虧損下屹立不倒。統一獅在球團經營上極具遠見，是台灣首個斥資認養台南市立棒球場、落實主場制度先驅。(記者侯思蘋)

味全 打造互惠循環

味全龍林凱威。聯合報系資料照

2026年WBC經典賽上，味全龍強將林凱威、吉力吉撈．鞏冠與蔣少宏披掛上陣，展現了堅韌的運動精神；同時，曾由龍隊體系悉心培育、現已在日職舞台發光的指標球星徐若熙也以先發投手的姿態登板。

2019年頂新四兄弟決心攜手讓味全龍大復活重返職棒舞台。即便知道這可能是一場永遠沒有止境的資助，讓昔日紅潮再現球場，為國內棒壇注入新生力軍，這是頂新集團把棒球與公益當作志業的體現。

這份熱情源自於魏應充從小對棒球的喜愛，他堅信要把台灣棒球做好，一定要從基層與社區棒球做起，並轉化為一套如同半導體產業般的「棒球經濟生態圈」理論。

魏應充曾言，棒球若不能變成一個產、官、學集思廣益共推的產業，就無法達成永續發展。因此，透過頂新和德文教基金會創辦的「接棒未來」公益計畫，集團將職棒與基層棒球、女子棒球深度結合，形成互惠的生態循環。(記者侯思蘋)

台鋼 多角經營吸睛

台鋼雄鷹隊今天舉辦開訓儀式，新任隊長吳念庭笑說，自己從小到大第一次當隊長，感覺蠻陌生。記者余承翰／攝影 余承翰

台鋼集團為了2026年世界棒球經典賽，動員旗下球團、旅行社及聯名合作多角化經營，將賽事商機與應援熱度轉化為品牌活動，擴大集團能見度，ESG大大加分。

台鋼表示，參與了「Team Taiwan 挺台灣！與棒球英雄前進東京」集資計畫，贊助者可獲得集資限定回饋品，如金屬徽章、相機背帶、球衣等，並有機會參加東京台日大戰的轉播活動應援。

值得關注的是，台鋼雄鷹球團針對2026年推出了一系列「球員版」與「應援」周邊商品，將賽事熱度延伸至品牌經營。其中2026球員版服飾，推出「台鋼雄鷹 X TAIWOLF」聯名球員版短袖/長袖練習衣、帽 T、風衣及連帽外套，價格區間約在1,180元至2,280元。

2026 Team Taiwan 系列商品，提供包括「TW 台日之星」與「TW 台日黃潮」兩大系列，品項涵蓋棒球衣、冰球衣、帽 T、紀念徽章、應援毛巾及球員肖像紀念球。

還有應援小物，官方管道提供壓克力磁鐵組、掛繩、應援旗幟及補水杯等限量官方周邊供球迷收藏。(記者林政鋒)