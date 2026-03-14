強化經營體質 賴清德強調協助產業轉型升級：擦亮臺灣這塊世界品牌

賴清德總統14日上午前往彰化出席「台灣轉型創新協會第2次會員大會暨第5次理監事會議」時表示，臺灣超過170萬家中小微企業，為臺灣提供強大經濟動能，是產業韌性的基礎，也是臺灣在全球供應鏈站穩關鍵地位的力量之一。政府會持續提出政策協助產業強化經營體質、穩定就業及數位轉型升級，讓百工百業提升競爭力，一起擦亮臺灣這塊世界品牌。

賴總統表示，此行代表政府以行動表達對產業界的支持，未來政府會持續穩定各項總體經濟指標。在匯率方面，將加強打擊投機行為維持匯率穩定，避免企業因匯兌波動而影響外銷收益。在金融環境方面，政府將維持適度寬鬆的利率水準，中央銀行基本利率將維持在約2%，避免企業資金成本過高；同時努力將通膨控制在2%以下，以降低企業生產與製造成本。

賴總統指出，政府將持續與美國進行經貿談判，確保上一階段對等關稅談判所取得的成果。經過約10個月的談判，臺灣與美國已完成對等關稅談判協議，臺灣產品輸往美國的關稅為15%且不疊加，與跟美國簽訂自由貿易協定的日本、韓國處於相同競爭條件，讓臺灣企業得到更公平的競爭環境，而美國聯邦最高法院撤銷對等關稅的法律基礎《國際緊急經濟權力法案》（IEEPA）後，美方目前依據《1974年貿易法》第122條對全球課徵15%關稅，並對多國啟動301條款調查。

賴總統強調，政府會持續與美國保持聯繫，確保談判成果與產業利益，維護臺灣傳統產業及中小微企業的競爭力。此外，政府也編列930億元推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，其中對工商業的支持措施包括金融支持、創新研發補助、人才培育、就業安定及市場開拓等，鼓勵企業妥善利用。

賴總統指出，這幾年國際政經局勢變動很大，面對全球供應鏈重組、AI浪潮、美國關稅政策，到最近中東戰爭引發的能源供應等問題。在世界的變局中，國際越看見臺灣的重要性。針對近期能源供應議題，政府已透過國際情報交換及國安會掌握情勢，提前因應相關風險，石油與天然氣供應在未來數月內不會受到影響，請產業界放心。

賴總統表示，臺灣能在全球供應鏈站穩關鍵地位，靠的不僅是高科技半導體產業，另一股重要力量是超過170萬家中小微企業組成的國家隊，為臺灣提供強大經濟動能，也是產業韌性的基礎。全國中小微企業提供超過900萬個工作機會，占整體就業市場將近8成。中小微企業越穩健發展，臺灣經濟就越繁榮，支持中小微企業是政府責無旁貸的工作。

賴總統請國人要對臺灣經濟抱持信心。首先，人工智慧時代來臨，科技產業蓬勃發展；其次，臺美關稅談判已取得成果，為臺灣中小微企業帶來更公平的競爭機會，未來臺灣將有兩股力量及引擎共同推動經濟成長，讓經濟持續發展。

賴總統指出，去年臺灣經濟成長率達8.68%，是15年來最佳表現，第4季更高達12.65%。根據行政院主計總處預估，今年臺灣經濟成長率可望達到7.71%。去年日本與韓國的經濟成長率約為1%、美國約2%左右、中國約為5%；今年中國預估其經濟成長率約4%至4.5%，而臺灣則有望達到7.71%，國際研究機構也預估臺灣今年經濟成長率可望超過8%，顯示臺灣的經濟實力。

賴總統提到，中小微企業目前仍面臨許多挑戰，包括缺工問題、成本壓力，以及減碳與資通安全等國際市場問題。政府會與大家站在一起，持續協助企業解決相關問題。舉例而言，勞動部已推出新的政策，只要企業替員工每人每月加薪2,000元，就可額外聘請一名外籍移工，協助企業改善缺工問題。未來若仍有相關問題，政府會持續研究及推動更多配套措施。

賴總統指出，為了提升中小微企業的競爭力，行政院卓榮泰院長上個月到立法院進行施政報告，已經明確表示會持續推動「中小微企業多元振興發展計畫」，今年將投入超過109億元，協助產業強化經營體質、穩定就業並進行轉型升級。政府協助中小微企業的政策主軸很清楚：數位轉型、淨零轉型、金融支持、拓展國際通路、人才培育及研發等協助，配套措施也會持續到位，包含資金、租稅、信保與整合服務，讓所有企業都能得到資源及解決方案，用得到政府提供的工具。

賴總統指出，AI科技浪潮席捲全世界，臺灣要把握機會。透過人工智慧的應用，提升產品良率、穩定交貨期程及生產效率，讓中小微企業更有能力接下國際訂單。AI不僅是一項技術，更是一項全新的競爭力。因此政府推動「AI新十大建設」協助100萬家中小微型企業導入人工智慧，讓AI從少數高科技產業，變成百工百業都能受惠的工具，加快產業的升級，提升國家競爭力。並鼓勵產業界轉型就是要創新，政府會協助產業妥善運用人工智慧進行數位轉型。

面對國際局勢變化，賴總統強調，政府會積極因應各項挑戰，做產業的後盾。像是近來大家關注能源供應的情形，政府已經有妥善解決，大家不必擔心。政府會持續了解第一線的需求，與產業一起打拚。在座產業先進都是國家經濟發展的重要支柱，希望大家持續提供政府寶貴的意見，努力創新突破，讓百工百業持續提升競爭力，一起擦亮臺灣這塊世界品牌。