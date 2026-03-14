環境部接見克國訪問團 盼持續深化雙邊環境合作交流

環境部部長彭啓明日前會晤聖克里斯多福及尼維斯公共建設部長及環境部長訪問團時表示，兩國情誼深遠，在環境保護領域有共同的目標，可積極探討簽署合作備忘錄，加強雙方合作，並以2026年底前完成初步協商為目標。為落實此合作架構，雙方同意成立技術工作小組，可由我國外交部負責協調，具體規劃再生能源、碳信用及循環經濟（特別是與歐盟接軌之回收標準及數位產品護照）之合作。

公共建設部長Maynard代表克國政府與人民，對臺灣多年來在各項領域的傑出合作表達由衷謝忱。Maynard部長強調，由於兩國堅實的夥伴關係，克國在國家建設與相關發展上取得顯著的進步，並期盼在現有的深厚基礎上，進一步深化雙邊合作與經驗交流。

環境部長Clarke期盼深化臺克雙邊永續夥伴關係，並強調克國現階段環境政策聚焦於能源、水資源、糧食安全、永續安置、永續產業及循環經濟等六大領域。在實質合作上，Clarke部長建議優先對接循環經濟與關鍵礦物領域，期盼雙方加強對話，於COP31共同呈現實質合作成果。

彭啓明表示，感謝克國長期以來在國際場域為臺灣發聲與支持。環境部將持續推動環境夥伴協議，聚焦氣候變遷調適、循環經濟與永續發展等議題，協助克強化氣候韌性與應對能力，落實全球氣候行動的責任與合作精神。