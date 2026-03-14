荷莫茲海峽封鎖 半導體業將缺氦？經濟部：可重複使用且改向美澳採購

近日網路捏造天然氣船資訊以散播我國能源不足的謠言，經濟部14日嚴正譴責此種造謠生事之行為，並重申政府在中東戰事後已即刻啟動能源應變小組，目前3、4月份的天然氣船量已全數調度到位，國內供氣供電無虞，絕無外界謠傳電力不足的問題，再次呼籲民眾可透過政府官網查證，請勿散播錯誤資訊。

2026-03-14 11:54