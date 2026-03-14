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荷莫茲海峽封鎖 半導體業將缺氦？經濟部：可重複使用且改向美澳採購

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
經濟部表示，業者改自美澳進口氦氣， 替代來源無虞。圖／本報資料照片
經濟部表示，業者改自美澳進口氦氣， 替代來源無虞。圖／本報資料照片

荷莫茲海峽目前形同封鎖，不只攔截原油、天然氣，還有半導體產業仰賴的原物料供應鏈，也受到威脅，其中氦氣供應備受關注。經濟部表示，國內氦氣供應穩定，且業者具備多元採購管道，不致受到單一地區局勢影響。

經濟部產發署表示，經與國內三大氣體供應業者聯繫，確認目前業者均可透過國際供應體系，從美國、澳洲等替代來源國購入氦氣，來源管道暢通。

產發署說明，氦氣主要是天然氣開採過程中的副產品，廣泛應用於半導體製造、焊接保護及氣球填充等用途，過去考量採購成本，國內業者主要向價格較具優勢的中東地區例如卡達進口。

針對外界最為關注的半導體產業需求，產發署進一步瞭解，氦氣在半導體製程中作為鍍膜載氣及冷卻使用，國內半導體大廠製程設備多具備循環回收系統，氦氣可重複使用，因此製程可降低氦氣新料的依賴，並不影響半導體產業的正常運作。

製程 半導體 荷莫茲海峽 經濟部

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