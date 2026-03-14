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Threads瘋傳天然氣不足！經濟部譴責 強調3、4月天然氣船量調度到位

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
經濟部表示，3、4月天然氣全數調度到位。圖為LNG船。圖／經濟部網站
經濟部表示，3、4月天然氣全數調度到位。圖為LNG船。圖／經濟部網站

經濟部今日發布新聞稿，譴責網路「捏造天然氣船資訊以散播我國能源不足」，強調政府在中東戰事後已即刻啟動能源應變小組，目前3、4月份的天然氣船量已全數調度到位，國內供氣供電無虞，絕無外界謠傳電力不足的問題。

據了解，相關謠言主要出現在社群媒體Threads上，甚至比在臉書上出現的還多。

經濟部表示，面對荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，已責成中油公司積極尋找替代氣源，並透過「提前調貨」、「亞洲調貨」及「市場買現貨」等三大備援方案，已補足3～4月卡達氣源原規劃進口的22船次天然氣缺口，目前所掌握的天然氣船都按照期程如期抵台卸收，經濟部也將持續要求中油密切掌握各船運輸狀態，確保如期送達。

經濟部強調，中油、台電之間有緊密的供需聯繫及預警機制，可掌握市場需求變化。目前國內氣源充足，台電各發電機組皆依既定排程進行操作，天然氣發電並無降低，同時台電已備妥具體因應方案，包含強化機組運轉維護、合理調度水力機組、實施需求面管理措施等，預估今年上半年日間備轉容量率可維持10%，夜間則可維持7%，確保供電穩定。

氣源 備轉容量率 經濟部 Threads 天然氣

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