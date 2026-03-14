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保證供氣供電不中斷 經濟部重申天然氣船調度已經到位

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

近日網路捏造天然氣船資訊以散播我國能源不足的謠言，經濟部14日嚴正譴責此種造謠生事之行為，並重申政府在中東戰事後已即刻啟動能源應變小組，目前3、4月份的天然氣船量已全數調度到位，國內供氣供電無虞，絕無外界謠傳電力不足的問題，再次呼籲民眾可透過政府官網查證，請勿散播錯誤資訊。

經濟部強調，面對荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，已責成中油公司積極尋找替代氣源，並透過「提前調貨」、「亞洲調貨」及「市場買現貨」等三大備援方案，已補足3～4月份卡達氣源原規劃進口的22船次天然氣缺口，目前所掌握的天然氣船都按照期程如期抵台卸收，經濟部也將持續要求中油密切掌握各船運輸狀態，確保如期送達。

經濟部進一步說明，中油、台電公司之間有緊密的供需聯繫及預警機制，可掌握市場需求變化。目前國內氣源充足，台電公司各發電機組皆依既定排程進行操作，天然氣發電並無降低，同時台電公司已備妥具體因應方案，包含強化機組運轉維護、合理調度水力機組、實施需求面管理措施等，預估今(115)年上半年日間備轉容量率可維持10%，夜間則可維持7%，確保我國供電穩定。

經濟部再次重申，面對內容誇大或刻意曲解的訊息，民眾可透過政府官方網站掌握正確資訊，切勿隨意轉傳未經確認的內容，以免造成社會恐慌或誤解。同時，經濟部嚴正譴責部分人士刻意曲解、散播國內將斷氣斷電等虛假訊息的行為，並呼籲社會各界共同抵制不實資訊的散播，以維護國內公共資訊環境的理性及正確。

供電 天然氣 備轉容量率

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