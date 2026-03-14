保障產業穩定運作 經濟部：國內氦氣供應充足

2026年春節過後，北京中關村、上海張江、杭州阿里西溪等科技園區出現奇特景象：凌晨4點起就有長龍，有人裹羽絨服打瞌睡，有人抱筆電直播，隊伍裡不只有工程師，還有小老闆、網紅、甚至退休長輩。大家不是搶新手機，而是為了「養龍蝦」一款名叫OpenClaw的開源AI工具。對一般人來說，這是「AI終於會做事了」的興奮；對科技產業管理者而言，這是代理式AI（Agentic AI）全面進入企業生產力的明確前兆。

2026-03-14 11:13