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保障產業穩定運作 經濟部：國內氦氣供應充足

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

近期外界關心「氦氣來源是否受到影響」一事，經濟部產業發展署14日表示，國內氦氣供應穩定，且業者具備多元採購管道，不致受到單一地區局勢影響。

產發署說明，氦氣主要是天然氣開採過程中的副產品，廣泛應用於半導體製造、焊接保護及氣球填充等用途。過去考量採購成本，國內業者主要向價格較具優勢的中東地區（如卡達）進口。

經產發署與國內三大氣體供應業者聯繫，確認目前業者均可透過國際供應體系，從美國、澳洲等替代來源國購入氦氣，來源管道暢通，請產業界安心。

針對外界最為關注的半導體產業需求，產發署進一步瞭解，氦氣在半導體製程中作為鍍膜載氣及冷卻使用，國內半導體大廠製程設備多具備循環回收系統，氦氣可重複使用，因此製程可降低氦氣新料的依賴，並不影響半導體產業的正常運作。

經濟部產發署將與國內三大氣體廠商保持密切聯繫，持續追蹤氦氣供需情形，確保我國氦氣供應無虞，以保障國內產業穩定運作。

半導體 經濟部 製程

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