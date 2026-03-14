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助中小企業拓銷海外 115年度「國際主題聯盟輔導」受理申請

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

經濟部中企署14日表示，為協助中小企業運用數位科技提升經營效能，加速布局海外市場，中企署已公告115年度「提升中小企業智慧化經營效能計畫－國際主題聯盟輔導」申請須知，本年度提供最高150萬元輔導經費，鼓勵具備海外拓展潛力之中小企業籌組國際主題聯盟，整合產品、服務與品牌能量，並結合AI應用及數位行銷工具，共同開發國際市場，擴大商機。

中企署表示，面對國際環境快速變動及全球競爭浪潮，協助中小企業與國際接軌，提高市場能見度刻不容緩，本計畫鼓勵企業籌組「主題式聯盟」，由領導企業帶動聯盟成員共同提出國際拓展方案，透過計畫輔導，協助企業運用數位工具、強化國際行銷能力，並鏈結國際網絡、精準掌握目標客群。計畫推動重點包含：

1. 整合資源，形成輸出能量：透過「領頭羊」業者以大帶小，整合聯盟成員技術、產品或服務，共同行銷開發目標市場。

2. AI加值，精準智慧行銷：運用AI數位科技工具，掌握國際潛在客戶需求，加速海外市場開發。

3. 發揮規模經濟、互利共榮：透過籌組主題聯盟，共同爭取潛在客群、鏈結海外通路合作，創造實質商機。

中企署強調，政府除持續提供相關資源外，更重視中小企業在接受輔導後的轉型成效，加速中小企業數位工具導入與應用，深化國際合作與市場鏈結，提昇我國中小企業在國際舞台之整體競爭優勢。

115年度「國際主題聯盟輔導」已開始申請受理，至4月10日下午5時截止，歡迎有意拓展海外市場之中小企業踴躍籌組聯盟提案，攜手提升臺灣中小企業國際競爭力。相關申請須知及附件資料，請至中企署網站（網址：https://www.sme.gov.tw/article-tw-2275-14304）查詢。

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