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AI催動 台製造業PMI連5月擴張

聯合報／ 記者洪安怡／台北報導

人工智慧（ＡＩ）與半導體供應鏈需求持續強勁，帶動製造業景氣擴張。中經院昨日公布，二月台灣製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）為五十八點五，已是連續五個月維持擴張，並創二○二二年三月以來近四年最快擴張速度。

中經院院長連賢明分析，製造業景氣持續擴張，特別是電子零組件產業表現尤為強勁。ＡＩ與半導體相關需求仍為主要動能，包括高階半導體製程、記憶體與中央處理器（ＣＰＵ）缺貨漲價，以及筆電急單與提前拉貨現象，均帶動相關供應鏈接單增加。

中經院統計，二月ＰＭＩ回升主要來自新增訂單與生產指數同步擴張，反映台灣出口暢旺。其中新增訂單指數大幅攀升至六十三點七，為本月成長最快指標；生產指數亦至五十九點八，顯示即使二月受春節與二二八連假影響、工作天數減少，製造業接單與生產動能仍持續擴張。

至於市場關注的川普關稅政策與美國大法官判決影響，中經院表示，從二月數據來看，實質影響尚未顯現，仍需持續觀察。

展望未來六個月，六大產業中有五個產業看好後市。擴張速度依序為電子暨光學、電力暨機械設備、食品暨紡織、基礎原物料及化學暨生技醫療，僅交通工具產業仍呈緊縮。

供應鏈 電子零組件 半導體 AI PMI

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