AI催動 台製造業PMI連5月擴張

美伊戰爭開打，油價飆漲，金融市場大環境為之變色。原本許多投資人買了滿手債券，等著美國聯準會五月降息大發債券財，然而，現在卻因為油價飆漲恐引發通膨，使得聯準會降息時間恐將延後，打亂投資人原先布局，隨著全球經濟不確定性升高，金融高層給出三點資產布局建議。

2026-03-14 00:13