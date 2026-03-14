聽新聞
0:00 / 0:00

不確定升高 投資要掌握3重點

聯合報／ 記者朱漢崙陳儷方／台北報導

美伊戰爭開打，油價飆漲，金融市場大環境為之變色。原本許多投資人買了滿手債券，等著美國聯準會五月降息大發債券財，然而，現在卻因為油價飆漲恐引發通膨，使得聯準會降息時間恐將延後，打亂投資人原先布局，隨著全球經濟不確定性升高，金融高層給出三點資產布局建議。

根據多位金融業高層看法，投資人資產布局策略，至少要掌握三大新重點，第一，美元會走強一段時間，持有美元優利存款，匯利差兼賺的空間不小；第二，不要以為有避險題材支撐金價，就會一路走高，投資人想炒短線，被套牢的機率更高；第三，因為短率上升，債券殖利率將變為平緩，投資人投資債券得更小心。

對於美元走強的原因，外匯業務高層分析，和債券利率也有關係，換言之，美債與美元彼此幫襯，雙雙走強。

該高層說明，風險趨避下，資金回流美元資產，而且油價上行使市場下修降息幅度，推升美債殖利率相對具有優勢，亦因此強化利差支撐，帶動美元走強。同時，受到美元走強且貿易不確定性拖累，包括日圓、韓元、人民幣這些主要貨幣全面走弱，因此，現在要買日圓，也是不錯的進場時機。

中東戰火再起，投資人原本期待，避險需求將推升金價再創新高，不過，近期的金價卻沒有再度暴衝，對此，市場專家並不意外。

歷史經驗顯示，在市場動盪時期，黃金會是最早恢復上漲動能的資產之一，經理人判斷，金價短線走勢平靜，不代表避險需求消失，更可能只是市場暫時休息、重新整理籌碼。

整體而言，雖然美伊衝突未能立即點燃金價新一波漲勢，但在央行購金、全球債務壓力與供給受限等結構性因素支撐下，黃金長期配置價值仍然存在，在不確定性升高的環境中，黃金仍可能在投資組合中扮演一定分量角色。

聯準會 金融市場 全球經濟 美元 黃金 債券

延伸閱讀

傳統避險工具無效？投資人因應中東戰事 冷門領域意外成避風港

國泰證券3月投資觀點：債市正向、AI 動能延續、黃金主導地位回升

國泰證3月觀點：債市正向、AI 動能延續、黃金主導地位回升

黃金短空 長線不看淡

相關新聞

2月PMI強勁背後藏變數 美伊戰火、301調查恐成未來隱憂

中經院發布2月台灣採購經理人指數（PMI）為58.5，已是連續五個月呈現擴張，然而，中東地緣政治升溫與美國貿易政策變化，為全球經貿再添不確定性。專家指出，受到台美對等貿易協定（ART）法源失效，美國啟動301調查，讓台灣面臨新的貿易風險；另一方面，中東戰事若持續延燒，能源價格與物流成本波動，也可能對全球景氣帶來連鎖影響。

矛盾浮現…白宮催降息 市場反向押注

中東戰事推高能源價格之際，美國總統川普再度公開施壓聯準會降息，但金融市場的押注方向卻完全相反。隨著油價升破每桶一百美元、通膨疑慮升溫，債券交易員已大幅下修對聯準會今年降息的預期，形成「白宮急催寬鬆、市場押注偏鷹」的矛盾局面。

不確定升高 投資要掌握3重點

美伊戰爭開打，油價飆漲，金融市場大環境為之變色。原本許多投資人買了滿手債券，等著美國聯準會五月降息大發債券財，然而，現在卻因為油價飆漲恐引發通膨，使得聯準會降息時間恐將延後，打亂投資人原先布局，隨著全球經濟不確定性升高，金融高層給出三點資產布局建議。

大洗牌！美逆差國 越南奪冠、台灣居次

美國最新官方貿易數據顯示，隨著台灣對美國的出口大增，美國今年一月對台灣的貿易逆差再次超越對中國大陸的逆差，為美國第二大貿易逆差國，中國大陸對美出口銳減，貿易逆差規模已退居到第四名。

AI催動 台製造業PMI連5月擴張

人工智慧（ＡＩ）與半導體供應鏈需求持續強勁，帶動製造業景氣擴張。中經院昨日公布，二月台灣製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）為五十八點五，已是連續五個月維持擴張，並創二○二二年三月以來近四年最快擴張速度。

2月PMI升至58.5 連五個月擴張

AI與半導體供應鏈需求持續強勁，帶動製造業景氣擴張。中經院13日公布，2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為58.5，較上月上升1.3個百分點，已連續五個月維持擴張，並創2022年3月以來最快擴張速度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。