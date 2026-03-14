快訊

牛皮紙袋的包機祕密 卓榮泰愈描愈黑

新竹關西4.9度 吳德榮：強輻射冷卻發威致極低溫 今起回暖明晨仍凍

聽新聞
0:00 / 0:00

氦氣飆漲 經部：國內供應穩定

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

中東衝突局勢惡化，導致全球第二大液化天然氣（LNG）出口商卡達能源生產停擺，關鍵副產品「氦氣」供應斷鏈，引發市場恐慌。經濟部產發署表示，半導體產業多將氦氣回收再利用，用量不多，已確認目前國內供應穩定，將密切觀察後續狀況。

依據外媒報導，受戰爭影響，氦氣價格短短兩周瘋漲一倍。由於氦氣是半導體製程與醫療影像設備不可或缺的戰略物資，供應鏈調度已進入高度警戒狀態。

對此，經濟部產發署說明，氦氣主要是天然氣開採的副產品，作為半導體、焊接保護及氣球填充等用途，是因為中東價格較便宜，所以之前主要進口來源為卡達；目前已與國內氣體供應業者確認，業者皆可自國際供應商與替代來源國如美國、澳洲等購得氦氣，供應來源穩定。

經濟部產發署補充，就半導體產業使用需求部分，氦氣其在半導體製程作為鍍膜載氣及冷卻使用，多為回收再利用，新料作為補充使用，用量尚屬少量，將密切追蹤後續氦氣供應情形。

中經院副研究員陳馨蕙分析，回顧過去俄烏戰爭爆發初期，氦氣供應鏈也曾出現類似疑慮，觀察現階段國內產業狀況，尚未接獲相關廠商反映斷料或生產受阻。由於半導體製程所需眾多關鍵化學原物料，供應來源高度集中日本、俄羅斯及歐洲地區。儘管卡達供給受擾引發市場波動，但對國內產業實質影響程度仍須觀察。

俄羅斯 半導體 卡達

延伸閱讀

伊朗攻擊衝擊卡達氦氣供給 台積電：目前無重大影響

全球氦氣供應波動　經部：台灣供應目前仍穩定

中東戰火炸出氦氣危機！永光、三福化等掀特化漲停潮 台積電怎麼說？

美伊戰爭影響氦氣供應 韓媒：半導體加強庫存管理

相關新聞

製造業PMI連五月擴張 寫近四年最快成長速度

AI與半導體供應鏈需求持續強勁，帶動製造業景氣擴張。中經院昨（13）日公布，2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為58.5，已是連續五個月維持擴張，並創2022年3月以來近四年最快擴張速度。

氦氣飆漲 經部：國內供應穩定

中東衝突局勢惡化，導致全球第二大液化天然氣（LNG）出口商卡達能源生產停擺，關鍵副產品「氦氣」供應斷鏈，引發市場恐慌。經濟部產發署表示，半導體產業多將氦氣回收再利用，用量不多，已確認目前國內供應穩定，將密切觀察後續狀況。

台灣成美第二大貿易逆差國 1月金額達173億美元

根據美國最新官方統計，隨著台灣對美國的出口大增，今年1月美國對台灣的貿易逆差再次超越對中國大陸的逆差，台灣成為美國第二大貿易逆差國，而中國大陸對美出口銳減，貿易逆差規模退居到第四名。

美「強迫勞動」調查恐波及國內…政院：維護所取得優勢

美國啟動301「強迫勞動」貿易調查，波及台灣。行政院台美經貿工作小組昨（13）日回應，美方在啟動調查後已書面致函向我方說明，並認可台灣在「台美對等貿易協定（ART）」中對禁止進口強迫勞動產品的承諾，未來也將在調查過程中審酌我方相關努力。

吳東亮：301調查未必是壞事 若從「關稅15%不疊加」往下談 可爭取更佳條件

美國啟動新一輪「301條款」調查，台灣被納入名單，對國內經濟恐造成新的衝擊。對此工商協進會理事長吳東亮昨（13）日表示，政府之前已與美國簽訂協議，取得「關稅15%不疊加」成果，若能在這個基礎上進一步往下談，此次301調查對台灣不見得是壞事。

吳東亮籲朝野以智慧化解僵局

工商協進會理事長吳東亮昨（13）日表示，2025年台灣經濟成長率達8.68%，寫15年新高並居亞洲第一。今年面對國際局勢動盪，包括美國關稅爭議再起、中東戰事爆發及地緣政治風險升高，台灣更需要群策群力、攜手合作，展現「Team Taiwan」的韌性與智慧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。