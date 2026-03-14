快訊

牛皮紙袋的包機祕密 卓榮泰愈描愈黑

新竹關西4.9度 吳德榮：強輻射冷卻發威致極低溫 今起回暖明晨仍凍

聽新聞
0:00 / 0:00

製造業PMI連五月擴張 寫近四年最快成長速度

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
AI與半導體供應鏈需求持續強勁，帶動製造業景氣擴張。 聯合報系資料照
AI與半導體供應鏈需求持續強勁，帶動製造業景氣擴張。 聯合報系資料照

AI與半導體供應鏈需求持續強勁，帶動製造業景氣擴張。中經院昨（13）日公布，2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為58.5，已是連續五個月維持擴張，並創2022年3月以來近四年最快擴張速度。

中經院院長連賢明分析，製造業景氣持續擴張，特別是電子零組件產業表現尤為強勁。AI與半導體相關需求仍為主要動能，包括高階半導體製程、記憶體與CPU缺貨漲價，以及筆電急單與提前拉貨現象，均帶動相關供應鏈接單增加。

近一年製造業PMI
近一年製造業PMI

中經院統計，2月PMI回升主要來自新增訂單與生產指數同步擴張，反映台灣出口暢旺。其中新增訂單指數大幅攀升至63.7，為本月成長最快指標；生產指數亦至59.8，顯示即使2月受春節與228連假影響、工作天數減少，製造業接單與生產動能仍持續擴張。

至於市場關注的川普關稅政策與美國大法官判決影響，中經院表示，從2月數據來看，實質影響尚未顯現，仍需持續觀察。

展望未來六個月，六大產業中有五個產業看好後市。擴張速度依序為：電子暨光學、電力暨機械設備、食品暨紡織、基礎原物料及化學暨生技醫療；僅交通工具產業仍呈緊縮，主要反映整車業者指出工作天數減少，以及客戶對美國進口車關稅政策持觀望態度。

中研院經濟所研究員簡錦漢表示，從PMI指標表現來看，AI對高階電子暨光學產業具有顯著拉抬效果，但對成熟製程而言並非全然利多；由於AI需求強勁導致產能挪移，進一步推升電子產業基礎原物料價格，連帶使低階手機、筆電及個人電腦成本上漲，評估這對生產低階消費性電子的小廠商較為不利。

相較於製造業的衝刺，非製造業則呈現高檔微調。2月非製造業經理人指數（NMI）從55.3小幅下修至53.4，雖然擴張力道略微放緩，但仍維持在50以上的擴張區間。

中經院指出，指數回落主要因2月適逢農曆春節與228假期，工作天數較少，使部分產業商業活動與訂單較1月轉弱。例如資訊暨通訊傳播、運輸倉儲與批發業的商業活動與訂單均出現緊縮。但另一方面，住宿餐飲、零售與旅遊相關服務業因農曆年消費旺季，商業活動與新增訂單多維持擴張；其餘如營造不動產、金融保險與教育專業科學業的新增訂單也較1月增加。

製造業 中經院 電子零組件

延伸閱讀

2月PMI強勁背後藏變數 美伊戰火、301調查恐成未來隱憂

AI需求爆發 台灣晶圓代工業2026年營收上看1700億美元

AI 需求爆發！台灣晶圓代工今年營收上看1,700億美元 再創歷史新高

慧與AI接單爆滿上調財測 上季積壓訂單超過50億美元 有助價格維持高檔

相關新聞

台灣成美第二大貿易逆差國 1月金額達173億美元

根據美國最新官方統計，隨著台灣對美國的出口大增，今年1月美國對台灣的貿易逆差再次超越對中國大陸的逆差，台灣成為美國第二大貿易逆差國，而中國大陸對美出口銳減，貿易逆差規模退居到第四名。

製造業PMI連五月擴張 寫近四年最快成長速度

AI與半導體供應鏈需求持續強勁，帶動製造業景氣擴張。中經院昨（13）日公布，2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為58.5，已是連續五個月維持擴張，並創2022年3月以來近四年最快擴張速度。

氦氣飆漲 經部：國內供應穩定

中東衝突局勢惡化，導致全球第二大液化天然氣（LNG）出口商卡達能源生產停擺，關鍵副產品「氦氣」供應斷鏈，引發市場恐慌。經濟部產發署表示，半導體產業多將氦氣回收再利用，用量不多，已確認目前國內供應穩定，將密切觀察後續狀況。

美「強迫勞動」調查恐波及國內…政院：維護所取得優勢

美國啟動301「強迫勞動」貿易調查，波及台灣。行政院台美經貿工作小組昨（13）日回應，美方在啟動調查後已書面致函向我方說明，並認可台灣在「台美對等貿易協定（ART）」中對禁止進口強迫勞動產品的承諾，未來也將在調查過程中審酌我方相關努力。

吳東亮：301調查未必是壞事 若從「關稅15%不疊加」往下談 可爭取更佳條件

美國啟動新一輪「301條款」調查，台灣被納入名單，對國內經濟恐造成新的衝擊。對此工商協進會理事長吳東亮昨（13）日表示，政府之前已與美國簽訂協議，取得「關稅15%不疊加」成果，若能在這個基礎上進一步往下談，此次301調查對台灣不見得是壞事。

吳東亮籲朝野以智慧化解僵局

工商協進會理事長吳東亮昨（13）日表示，2025年台灣經濟成長率達8.68%，寫15年新高並居亞洲第一。今年面對國際局勢動盪，包括美國關稅爭議再起、中東戰事爆發及地緣政治風險升高，台灣更需要群策群力、攜手合作，展現「Team Taiwan」的韌性與智慧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。