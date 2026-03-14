中東地緣政治升溫，加上台美對等貿易協定（ART）法源失效，美國啟動301調查，為全球經貿再添不確定性，專家指出，台灣面臨新的貿易風險，全球景氣將受連鎖衝擊。

中經院院長連賢明表示，台美對等貿易協定（ART）法源失效，美方必須尋找新的「法源」，因此啟動301調查。

他表示，這波調查內容涵蓋產能過剩、強迫勞動、匯率操縱等議題，而台灣過去在匯率與產能過剩問題上都曾被點名，他示警，由於301條款並無課稅上限，若台灣相關結果，甚至對美方打官司，可能面臨更高關稅代價。

就產業面觀察，中華採購與供應管理協會顧問白宗城分析，業者的運作邏輯其實很簡單，「客戶下單我就做」，對於備受關注的關稅議題，如出口暢旺的電子零組件業者多半持平常心，認為貿易條件由買賣雙方議定、誰受惠誰負責，只要訂單有在跑，並不會影響出貨意願。

中研院經濟所研究員簡錦漢則提醒，美伊戰爭爆發後的風險，恐成為未來景氣的潛在隱憂。他指出，若戰事延長，石油與天然氣供應可能受阻，能源價格上升將推高全球通膨，進一步壓抑消費需求，對全球景氣形成連鎖衝擊。

簡錦漢也指出，能源價格上升可能間接影響AI產業。由於AI算力中心對電力需求極高，能源成本波動將提高營運成本，後續動能仍須觀察。