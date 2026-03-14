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吳東亮籲朝野以智慧化解僵局

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

工商協進會理事長吳東亮昨（13）日表示，2025年台灣經濟成長率達8.68%，寫15年新高並居亞洲第一。今年面對國際局勢動盪，包括美國關稅爭議再起、中東戰事爆發及地緣政治風險升高，台灣更需要群策群力、攜手合作，展現「Team Taiwan」的韌性與智慧。

吳東亮同時呼籲，立法院朝野應以智慧化解僵局，儘速審查通過中央政府總預算與軍購特別條例，並期盼台美「對等貿易協定」（ART）能早日推動落實，為台灣產業發展創造更有利的國際環境。

吳東亮表示，台灣去年經濟發展突出，亮眼成績單來自百工百業共同努力，也有賴政府積極作為與指導。工商協進會長期扮演政府與企業之間的重要溝通橋樑，過去一年除了透過各委員會提出政策建言，也與行政院長卓榮泰共同召開「工商早餐會」，將產業界意見提供政府參考，協助改善台灣投資環境並提升國際競爭力。

展望未來，吳東亮指出，工商協進會今年各項會務已陸續展開，上半年將在高雄舉辦「工商午餐會」，下半年則於台北舉行「工商早餐會」，並持續推動國際經貿交流。

經濟發展 特別條例 百工百業

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