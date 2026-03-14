聽新聞
0:00 / 0:00
吳東亮籲朝野以智慧化解僵局
工商協進會理事長吳東亮昨（13）日表示，2025年台灣經濟成長率達8.68%，寫15年新高並居亞洲第一。今年面對國際局勢動盪，包括美國關稅爭議再起、中東戰事爆發及地緣政治風險升高，台灣更需要群策群力、攜手合作，展現「Team Taiwan」的韌性與智慧。
吳東亮同時呼籲，立法院朝野應以智慧化解僵局，儘速審查通過中央政府總預算與軍購特別條例，並期盼台美「對等貿易協定」（ART）能早日推動落實，為台灣產業發展創造更有利的國際環境。
吳東亮表示，台灣去年經濟發展突出，亮眼成績單來自百工百業共同努力，也有賴政府積極作為與指導。工商協進會長期扮演政府與企業之間的重要溝通橋樑，過去一年除了透過各委員會提出政策建言，也與行政院長卓榮泰共同召開「工商早餐會」，將產業界意見提供政府參考，協助改善台灣投資環境並提升國際競爭力。
展望未來，吳東亮指出，工商協進會今年各項會務已陸續展開，上半年將在高雄舉辦「工商午餐會」，下半年則於台北舉行「工商早餐會」，並持續推動國際經貿交流。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。