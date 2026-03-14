吳東亮：301調查未必是壞事 若從「關稅15%不疊加」往下談 可爭取更佳條件

美國啟動新一輪「301條款」調查，台灣被納入名單，對國內經濟恐造成新的衝擊。對此工商協進會理事長吳東亮昨（13）日表示，政府之前已與美國簽訂協議，取得「關稅15%不疊加」成果，若能在這個基礎上進一步往下談，此次301調查對台灣不見得是壞事。

工商協進會昨日舉行新春媒體餐會，吳東亮會前受訪，針對美國近期啟動新一輪「301條款」調查對台灣經濟的影響，吳東亮表示，先前政府與美國達成的協議，讓台灣與日本、南韓等競爭對手占在同一個起跑線，這次因為美國聯邦法院認為美國總統川普的關稅手段不合法，因此川普用301條款作為另外一個工具，但台灣先前談判已經取得很好的條件，若至少能夠確定上次的成果，甚至進一步談得更好，反而是一次鞏固，並爭取更佳條件的契機，那就是好事。

此外，吳東亮也被問到，美伊戰爭爆發後，伊朗封鎖荷莫茲海峽，造成石油價格暴漲，能源危機恐爆發。吳東亮認為，目前台灣只能靜觀其變，政府在穩定物價的大前提下，會吸收油價的漲幅。但是對企業來說，運輸、保險等費用也會立即上漲，他呼籲政府應該盡力協助中小企業。

但若戰爭時間拉長，吳東亮強調，全球的需求因此減少，對全球景氣就會有影響，「這是大家不願意看到的，而目前看來，還是短時間的事情。」

吳東亮也被問到，近期台股因為外在因素影響震盪劇烈。他認為，有波動是很正常的，股市本就很敏感，台灣的經濟還是站在有利的地位，過去幾年包括AI、半導體、資通訊等需求，讓台灣基本面非常好，雖然有戰爭因素，但這些需求不會因此就不見，只有一些傳產受到影響，這就要看政府有什麼樣的對策來幫忙，而股市如果下跌，說不定也是投資人逢低買進的機會。