台灣成美第二大貿易逆差國 1月金額達173億美元

根據美國最新官方統計，隨著台灣對美國的出口大增，今年1月美國對台灣的貿易逆差再次超越對中國大陸的逆差，台灣成為美國第二大貿易逆差國，而中國大陸對美出口銳減，貿易逆差規模退居到第四名。

美國經濟分析局（BEA）12日公布的官方數據指出，美國今年1月貿易逆差最大國家為越南，逆差金額比去年同期擴大54.5%，至190.1億美元；台灣則以173.4億美元的逆差金額緊追在後，比去年同期增長128.3%；第三大逆差國家為墨西哥，逆差金額為127.8億美元；美國對中國的貿易逆差則比去年同期銳減56.7%至125.4億美元，排名第四。

美國1月對各國貿易逆差

其他美國呈現貿易逆差的國家和地區還有歐盟、南韓、日本、德國、義大利、馬來西亞和印度等，其中美國只有對南韓和馬來西亞貿易逆差不降反增，對其他國家逆差都比去年同期縮小。

美國對台灣的貿易逆差，去年第4季就已超越大陸，當時逆差金額為512.8億美元，大陸則為401.7億美元。美國對越南逆差則從去年第2季開始超越大陸，但越南去年第4季還落後台灣，僅487.9億美元。

美國今年1月對英國出現貿易順差，金額約70億美元，對荷蘭、中南美洲、瑞士、香港、沙烏地阿拉伯、新加坡和澳洲，都呈現順差。

另外，消息人士指出，隨著美國對數十個貿易夥伴展開新一輪的301調查，印度將暫緩與美國簽署貿易協議。路透報導，新德里原本預期本月與美國簽署一項臨時協議，之後再達成完整協議。2月初時，川普已同意削減對印度輸美產品的懲罰性關稅，條件是印度承諾停止進口俄羅斯原油、降低對美國商品關稅，並購買價值5,000億美元的美國產品。

消息人士表示，這個時間表如今可能延後數個月。不過，美國官員告訴路透，他們仍預期印度會履行相關承諾。一名白宮官員也說，美國仍持續與印度合作，推動達成貿易協議。