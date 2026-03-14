美「強迫勞動」調查恐波及國內…政院：維護所取得優勢

美國啟動301「強迫勞動」貿易調查，波及台灣。行政院台美經貿工作小組昨（13）日回應，美方在啟動調查後已書面致函向我方說明，並認可台灣在「台美對等貿易協定（ART）」中對禁止進口強迫勞動產品的承諾，未來也將在調查過程中審酌我方相關努力。

政院表示，我方有信心讓美方充分了解台灣的努力與承諾，使最終結果反映先前ART談判成果，維護台灣所取得的相對優勢與最佳待遇。

副總統蕭美琴昨日出席「2026台北國際連鎖加盟大展─春季展」開幕，針對美國301調查影響國內產業發展回應表示，政府將審慎觀察對台灣產業可能帶來的影響。

蕭美琴指出，未來會持續與美方保持密切溝通，以確保在美國最高法院判決前所取得的雙方共識，也就是給台灣相對的優勢以及最好的待遇都能夠獲得確保。

勞動部表示，ART協定內容對於301條款可能納入調查的多項議題，包括強迫勞動等，台美已經建立共識。為了協助產業降低強迫勞動風險，勞動部發布「企業防制強迫勞動參考指引」，今年已經規劃至少35場次相關說明與輔導活動。更將於《就業服務法》中增訂禁止留置勞工重要證件的相關條文，以避免發生強迫勞動情形。

相關草案已送行政院進行法制作業程序，未來將與ART一併送立法院審查。

台美經貿工作小組指出，美方近期接連展開多項301調查，主要目的在因應美國最高法院相關判決，並重建制度性關稅措施的替代性法律途徑。相關發展均在我政府掌握之中，政府也持續密切關注後續進展。