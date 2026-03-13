國發會：114年民間參與公共建設投資金額逾3800億元

國發會推動「兆元投資國家發展方案」，秀出階段成績單。根據報告，114年度民間參與公共建設簽約案件約160案，投資金額逾新台幣3800億元。另外，國發會也透過資金投入帶動產業發展，主題式百億基金投資金額突破200億元，帶動民間投資金額834億元。

立法院經委會16日邀國發會進行業務報告，今天書面報告率先出爐，國發會就主要業務說明執行成果。

國發會表示，為了擴大引導資金投入國家建設及產業發展，國發會偕同財政部、金管會共同推動「兆元投資國家發展方案」。114年度民間參與公共建設約160案簽約，投資金額逾3800億元，法規調適鬆綁成果37件，並規劃推動數位建設、水資源永續發展建設（再生水、本島大型海淡廠）、社會住宅、長照機構、文教設施等指標型促參專案。

因應全球政經局勢瞬息萬變，國發會也將多管齊下，提升產業競爭優勢，做法包含推進AI新十大建設、五大信賴產業，並以資金驅動創新加值與新創發展。

驅動創新加值及新創發展方面，國發會說明，正與各部合作推動主題式百億投資方案，促進產業發展。截至114年底，各主題式百億投資方案執行單位已投資680家、投資金額208億元、帶動民間投資金額834億元。

創業天使投資方案有助於充裕新創發展投資動能，截至114年底，已累積300家投資家數，總投資金額43億元、帶動民間投資金額達178億元，整體新創募資金額較104年成長約4倍。

國發會進一步指出，為了提升創業成功率，持續透過東京新創基地及矽谷新創基地，主動連結全球企業、學研、人才及資金，已促成逾30家台灣新創落地美國、日本市場。未來東京基地將擴大與日本商社等夥伴建立信任關係，矽谷基地則將鏈結美國頂尖大學及企業，延攬知名連續型創業家或投資人擔任業師，降低新創海外落地障礙。

考量雙語政策是台灣鏈結國際重要一環，國發會也已規劃「雙語環境躍進方案（115至121年）」草案，函報行政院。

國發會表示，此方案奠基於雙語政策前期推動成果的基礎，將進一步強化執行力、融入利害關係人視角、運用AI新興工具，並研擬「雙語工作環境」、「雙語生活網絡」、「雙語公共服務」3大策略，達到民眾雙語力提升、國內經濟發展與台灣國際好感度同步成長的成果。