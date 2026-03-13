國發會：114年民間參與公共建設投資金額逾3800億元

快訊

中央社／ 台北13日電

國發會推動「兆元投資國家發展方案」，秀出階段成績單。根據報告，114年度民間參與公共建設簽約案件約160案，投資金額逾新台幣3800億元。另外，國發會也透過資金投入帶動產業發展，主題式百億基金投資金額突破200億元，帶動民間投資金額834億元。

立法院經委會16日邀國發會進行業務報告，今天書面報告率先出爐，國發會就主要業務說明執行成果。

國發會表示，為了擴大引導資金投入國家建設及產業發展，國發會偕同財政部、金管會共同推動「兆元投資國家發展方案」。114年度民間參與公共建設約160案簽約，投資金額逾3800億元，法規調適鬆綁成果37件，並規劃推動數位建設、水資源永續發展建設（再生水、本島大型海淡廠）、社會住宅、長照機構、文教設施等指標型促參專案。

因應全球政經局勢瞬息萬變，國發會也將多管齊下，提升產業競爭優勢，做法包含推進AI新十大建設、五大信賴產業，並以資金驅動創新加值與新創發展。

驅動創新加值及新創發展方面，國發會說明，正與各部合作推動主題式百億投資方案，促進產業發展。截至114年底，各主題式百億投資方案執行單位已投資680家、投資金額208億元、帶動民間投資金額834億元。

創業天使投資方案有助於充裕新創發展投資動能，截至114年底，已累積300家投資家數，總投資金額43億元、帶動民間投資金額達178億元，整體新創募資金額較104年成長約4倍。

國發會進一步指出，為了提升創業成功率，持續透過東京新創基地及矽谷新創基地，主動連結全球企業、學研、人才及資金，已促成逾30家台灣新創落地美國、日本市場。未來東京基地將擴大與日本商社等夥伴建立信任關係，矽谷基地則將鏈結美國頂尖大學及企業，延攬知名連續型創業家或投資人擔任業師，降低新創海外落地障礙。

考量雙語政策是台灣鏈結國際重要一環，國發會也已規劃「雙語環境躍進方案（115至121年）」草案，函報行政院。

國發會表示，此方案奠基於雙語政策前期推動成果的基礎，將進一步強化執行力、融入利害關係人視角、運用AI新興工具，並研擬「雙語工作環境」、「雙語生活網絡」、「雙語公共服務」3大策略，達到民眾雙語力提升、國內經濟發展與台灣國際好感度同步成長的成果。

2月PMI強勁背後藏變數 美伊戰火、301調查恐成未來隱憂

中經院發布2月台灣採購經理人指數（PMI）為58.5，已是連續五個月呈現擴張，然而，中東地緣政治升溫與美國貿易政策變化，為全球經貿再添不確定性。專家指出，受到台美對等貿易協定（ART）法源失效，美國啟動301調查，讓台灣面臨新的貿易風險；另一方面，中東戰事若持續延燒，能源價格與物流成本波動，也可能對全球景氣帶來連鎖影響。

2月PMI升至58.5 連五個月擴張

AI與半導體供應鏈需求持續強勁，帶動製造業景氣擴張。中經院13日公布，2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為58.5，較上月上升1.3個百分點，已連續五個月維持擴張，並創2022年3月以來最快擴張速度。

氦氣價格飆漲恐衝擊半導體業？經濟部回應了

中東衝突局勢惡化，導致全球第二大液化天然氣（LNG）出口商卡達能源（QatarEnergy）生產停擺，其關鍵副產品「氦氣」供應隨之斷鏈，引發市場恐慌。經濟部產發署表示，半導體產業多將氦氣回收再利用，用量不多，已確認目前國內亦供應穩定，將密切觀察後續供應狀況。

台電與三大學合作建置微電網 必要時可自給自足

台電今日與中央大學、彰師大與中山大學簽署合作備忘錄，預計2027年中完成大學微電網系統建置。台電表示，校園建置微電網系統，等同增加了能獨立運作的電力節點，在颱風等突發狀況需要時，可「自給自足」或因應電網需求投入自發電力即時協助。

全球氦氣供應波動　經部：台灣供應目前仍穩定

外媒報導，中東局勢升溫為亞洲晶片供應鏈帶來不確定性，卡達能源公司（QatarEnergy）4日宣布不可抗力（forcem...

美啟動301調查 吳東亮：對台灣不見得是壞事

美國日前再度啟動301調查，對國內經濟恐又造成新一波影響，工商協進會理事長吳東亮認為，政府團隊先前已經與美國簽訂協議，取得關稅15%不疊加的成果，若能在這個基礎上進一步往下談，此次301調查對台灣不見得是壞事。

