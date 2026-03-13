快訊

與柯文哲母親交好…黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決 白委揭原因

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

台積電也是苦主！傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

連賢明看美301調查 勿一廂情願認為台灣會沒事

中央社／ 台北13日電

美國對等關稅法源失效後，宣布對台灣等貿易夥伴啟動301調查。中經院院長連賢明今天表示，美國啟動301調查，目的是尋找可代替國際緊急經濟權力法（IEEPA）的法源基礎，在此前提下，大家不要一廂情願認為台灣會沒事。

美國聯邦最高法院2月底裁定美國總統川普（DonaldTrump）無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅後，川普隨即簽署公告，宣布援引1974年貿易法第122條對各國加徵新的10%全球關稅，自2月24日生效，為期150天。

連賢明今天於中經院記者會上表示，美國301調查已從產能過剩、強迫勞動，後面可能還有「匯率操縱」的牌可以打，這幾個議題，台灣都有可能中標，因為美國啟動301調查的目的，就是找到取代IEEPA的法源基礎，「台灣一定會上，只是問題是，你要不要接受談判結果」。

連賢明表示，目前大家爭論較多的是IEEPA失效後，台美對等貿易協定（ART）是否還要繼續，實際的情況是，美國講得非常清楚，會讓301調查盡快有結論，才能接替關稅政策。在此前提下，大家不要一廂情願認為301調查結果出爐，台灣可能沒事，因而不用理會ART；如果台灣不接受先前談判結果，美國將會再給新的稅率。

連賢明提醒，大家當然可以推翻ART，改為重新談判，但須留意，美國可以根據301調查結果課新的關稅，「301的稅率沒有上限」。

301 對等關稅 中經院

延伸閱讀

2月PMI強勁背後藏變數 美伊戰火、301調查恐成未來隱憂

台遭列301調查 政院：美來函認可我ART中對禁止強迫勞動產品承諾

美對60經濟體啟動301調查 聚焦強迫勞動產品進口禁令

美301調查 台灣入列 政院：有信心充分反映先前談判成果

相關新聞

2月PMI強勁背後藏變數 美伊戰火、301調查恐成未來隱憂

中經院發布2月台灣採購經理人指數（PMI）為58.5，已是連續五個月呈現擴張，然而，中東地緣政治升溫與美國貿易政策變化，為全球經貿再添不確定性。專家指出，受到台美對等貿易協定（ART）法源失效，美國啟動301調查，讓台灣面臨新的貿易風險；另一方面，中東戰事若持續延燒，能源價格與物流成本波動，也可能對全球景氣帶來連鎖影響。

2月PMI升至58.5 連五個月擴張

AI與半導體供應鏈需求持續強勁，帶動製造業景氣擴張。中經院13日公布，2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為58.5，較上月上升1.3個百分點，已連續五個月維持擴張，並創2022年3月以來最快擴張速度。

氦氣價格飆漲恐衝擊半導體業？經濟部回應了

中東衝突局勢惡化，導致全球第二大液化天然氣（LNG）出口商卡達能源（QatarEnergy）生產停擺，其關鍵副產品「氦氣」供應隨之斷鏈，引發市場恐慌。經濟部產發署表示，半導體產業多將氦氣回收再利用，用量不多，已確認目前國內亦供應穩定，將密切觀察後續供應狀況。

台電與三大學合作建置微電網 必要時可自給自足

台電今日與中央大學、彰師大與中山大學簽署合作備忘錄，預計2027年中完成大學微電網系統建置。台電表示，校園建置微電網系統，等同增加了能獨立運作的電力節點，在颱風等突發狀況需要時，可「自給自足」或因應電網需求投入自發電力即時協助。

全球氦氣供應波動　經部：台灣供應目前仍穩定

外媒報導，中東局勢升溫為亞洲晶片供應鏈帶來不確定性，卡達能源公司（QatarEnergy）4日宣布不可抗力（forcem...

美啟動301調查 吳東亮：對台灣不見得是壞事

美國日前再度啟動301調查，對國內經濟恐又造成新一波影響，工商協進會理事長吳東亮認為，政府團隊先前已經與美國簽訂協議，取得關稅15%不疊加的成果，若能在這個基礎上進一步往下談，此次301調查對台灣不見得是壞事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。