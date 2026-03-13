連賢明看美301調查 勿一廂情願認為台灣會沒事

美國對等關稅法源失效後，宣布對台灣等貿易夥伴啟動301調查。中經院院長連賢明今天表示，美國啟動301調查，目的是尋找可代替國際緊急經濟權力法（IEEPA）的法源基礎，在此前提下，大家不要一廂情願認為台灣會沒事。

美國聯邦最高法院2月底裁定美國總統川普（DonaldTrump）無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅後，川普隨即簽署公告，宣布援引1974年貿易法第122條對各國加徵新的10%全球關稅，自2月24日生效，為期150天。

連賢明今天於中經院記者會上表示，美國301調查已從產能過剩、強迫勞動，後面可能還有「匯率操縱」的牌可以打，這幾個議題，台灣都有可能中標，因為美國啟動301調查的目的，就是找到取代IEEPA的法源基礎，「台灣一定會上，只是問題是，你要不要接受談判結果」。

連賢明表示，目前大家爭論較多的是IEEPA失效後，台美對等貿易協定（ART）是否還要繼續，實際的情況是，美國講得非常清楚，會讓301調查盡快有結論，才能接替關稅政策。在此前提下，大家不要一廂情願認為301調查結果出爐，台灣可能沒事，因而不用理會ART；如果台灣不接受先前談判結果，美國將會再給新的稅率。

連賢明提醒，大家當然可以推翻ART，改為重新談判，但須留意，美國可以根據301調查結果課新的關稅，「301的稅率沒有上限」。