翔特精密擴大投資台灣 建置產線搶攻高階鑽針鍍膜商機

投資台灣事務所今天通過2家中小企業擴大投資台灣，專精於高階刀具開發製造的翔特精密機械，規劃投資約新台幣8900萬元，在台中太平廠區建置鑽石鍍膜產線，搶攻高階鑽針鍍膜商機。

經濟部投資促進司今天發布新聞稿表示，投資台灣事務所透過「投資台灣三大方案」中的「中小企業方案」，通過羽禾食品與翔特精密機械2家企業擴大投資台灣，分別布局智慧養殖與高階刀具製造。

經濟部指出，翔特精密的產品包括精密銑刀、鑽石鍍膜刀具等，可應用於精密模具、醫療及航空產業，公司以自有品牌IDI行銷國際，產品主要外銷美國市場。

翔特精密此次將在台中廠區建置鑽石鍍膜產線，預計增聘10名員工，新產線將導入AI視覺辨識技術與機械手臂，並透過智慧化系統分析生產數據，提升生產效率與庫存管理能力，同時採用節能設備降低能源消耗，以強化企業競爭力。

經濟部表示，羽禾食品長期深耕鵪鶉養殖及相關產品領域，產品包括鵪鶉皮蛋、加味溫泉蛋等特色商品，公司致力推動鵪鶉成為法定家禽，並研發出全台第一套鵪鶉自動化養殖系統，導入現代化飼養管理與生物安全機制，也是台灣首家取得CAS優良農產品標章認證的鵪鶉產品業者。

羽禾食品規劃投資約1.25億元，在屏東萬丹興建新廠並增聘9名員工，導入AI智慧技術建立蛋品溯源倉儲管理機制，同時即時監控飼養環境，並設置太陽光電系統與儲冰式節能空調，提高能源使用效率，推動養殖產業朝智慧化與永續發展。

經濟部統計，截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1725家企業投資約新台幣2兆6378億元，預估創造16萬5092個本國就業機會。其中「中小企業加速投資行動方案」已有1170家企業投資約5993億元，創造4萬1431個就業機會，另有13家廠商排隊待審。