翔特精密擴大投資台灣 建置產線搶攻高階鑽針鍍膜商機

中央社／ 台北13日電

投資台灣事務所今天通過2家中小企業擴大投資台灣，專精於高階刀具開發製造的翔特精密機械，規劃投資約新台幣8900萬元，在台中太平廠區建置鑽石鍍膜產線，搶攻高階鑽針鍍膜商機。

經濟部投資促進司今天發布新聞稿表示，投資台灣事務所透過「投資台灣三大方案」中的「中小企業方案」，通過羽禾食品與翔特精密機械2家企業擴大投資台灣，分別布局智慧養殖與高階刀具製造。

經濟部指出，翔特精密的產品包括精密銑刀、鑽石鍍膜刀具等，可應用於精密模具、醫療及航空產業，公司以自有品牌IDI行銷國際，產品主要外銷美國市場。

翔特精密此次將在台中廠區建置鑽石鍍膜產線，預計增聘10名員工，新產線將導入AI視覺辨識技術與機械手臂，並透過智慧化系統分析生產數據，提升生產效率與庫存管理能力，同時採用節能設備降低能源消耗，以強化企業競爭力。

經濟部表示，羽禾食品長期深耕鵪鶉養殖及相關產品領域，產品包括鵪鶉皮蛋、加味溫泉蛋等特色商品，公司致力推動鵪鶉成為法定家禽，並研發出全台第一套鵪鶉自動化養殖系統，導入現代化飼養管理與生物安全機制，也是台灣首家取得CAS優良農產品標章認證的鵪鶉產品業者。

羽禾食品規劃投資約1.25億元，在屏東萬丹興建新廠並增聘9名員工，導入AI智慧技術建立蛋品溯源倉儲管理機制，同時即時監控飼養環境，並設置太陽光電系統與儲冰式節能空調，提高能源使用效率，推動養殖產業朝智慧化與永續發展。

經濟部統計，截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1725家企業投資約新台幣2兆6378億元，預估創造16萬5092個本國就業機會。其中「中小企業加速投資行動方案」已有1170家企業投資約5993億元，創造4萬1431個就業機會，另有13家廠商排隊待審。

經濟部 中小企業

半導體產業需才恐急 亞大、矽品攜手校園建封裝類產線平台

相關新聞

2月PMI強勁背後藏變數 美伊戰火、301調查恐成未來隱憂

中經院發布2月台灣採購經理人指數（PMI）為58.5，已是連續五個月呈現擴張，然而，中東地緣政治升溫與美國貿易政策變化，為全球經貿再添不確定性。專家指出，受到台美對等貿易協定（ART）法源失效，美國啟動301調查，讓台灣面臨新的貿易風險；另一方面，中東戰事若持續延燒，能源價格與物流成本波動，也可能對全球景氣帶來連鎖影響。

2月PMI升至58.5 連五個月擴張

AI與半導體供應鏈需求持續強勁，帶動製造業景氣擴張。中經院13日公布，2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為58.5，較上月上升1.3個百分點，已連續五個月維持擴張，並創2022年3月以來最快擴張速度。

氦氣價格飆漲恐衝擊半導體業？經濟部回應了

中東衝突局勢惡化，導致全球第二大液化天然氣（LNG）出口商卡達能源（QatarEnergy）生產停擺，其關鍵副產品「氦氣」供應隨之斷鏈，引發市場恐慌。經濟部產發署表示，半導體產業多將氦氣回收再利用，用量不多，已確認目前國內亦供應穩定，將密切觀察後續供應狀況。

台電與三大學合作建置微電網 必要時可自給自足

台電今日與中央大學、彰師大與中山大學簽署合作備忘錄，預計2027年中完成大學微電網系統建置。台電表示，校園建置微電網系統，等同增加了能獨立運作的電力節點，在颱風等突發狀況需要時，可「自給自足」或因應電網需求投入自發電力即時協助。

全球氦氣供應波動　經部：台灣供應目前仍穩定

外媒報導，中東局勢升溫為亞洲晶片供應鏈帶來不確定性，卡達能源公司（QatarEnergy）4日宣布不可抗力（forcem...

美啟動301調查 吳東亮：對台灣不見得是壞事

美國日前再度啟動301調查，對國內經濟恐又造成新一波影響，工商協進會理事長吳東亮認為，政府團隊先前已經與美國簽訂協議，取得關稅15%不疊加的成果，若能在這個基礎上進一步往下談，此次301調查對台灣不見得是壞事。

