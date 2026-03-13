2月PMI升至58.5 連五個月擴張

AI與半導體供應鏈需求持續強勁，帶動製造業景氣擴張。中經院13日公布，2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為58.5，較上月上升1.3個百分點，已連續五個月維持擴張，並創2022年3月以來最快擴張速度。

本月PMI回升主要來自新增訂單與生產指數同步擴張。其中新增訂單指數大幅攀升至63.7，為本月成長最快指標；生產指數亦至59.8，顯示即使2月受農曆年與228假期影響、工作天數減少，製造業接單與生產動能仍持續擴張。

中經院表示，AI與半導體相關需求仍為主要動能，包括高階半導體製程、記憶體與CPU缺貨漲價，以及筆電急單與提前拉貨現象，均帶動相關供應鏈接單增加。

若觀察未來六個月展望，六大產業中有五個產業看好後市。擴張速度依序為：電子暨光學、電力暨機械設備、食品暨紡織、基礎原物料及化學暨生技醫療；僅交通工具產業仍呈緊縮，主要反映整車業者指出工作天數減少，以及客戶對美國進口車關稅政策持觀望態度。

中經院院長連賢明分析，儘管2月適逢農曆春節導致工作天數較短，但數據仍顯示台灣出口表現優異，特別是在電子零組件領域持續維持強勁成長。雖然市場原先預期可能受到美國關稅大法官宣判等外部干擾，但從2月數據來看，實質影響尚未顯現，後續仍需持續觀察。

中研院經濟所研究員簡錦漢表示，AI熱潮持續延續，帶動本月製造業採購經理人指數（PMI）指標優於上月表現，AI對高階電子暨光學產業具有顯著拉抬效果 ，但對成熟製程而言並非全然利多；由於AI需求強勁導致產能挪移，進一步推升電子產業基礎原物料價格，連帶使低階手機、筆電（NB）及個人電腦（PC）成本上漲，評估這對生產低階消費性電子的小廠商較為不利。

相較於製造業的衝刺，非製造業則呈現高檔微調。2月非製造業經理人指數（NMI）從55.3小幅下修至53.4，雖然擴張力道略微放緩，但仍維持在50以上的擴張區間。

中經院指出，指數回落主要因2月適逢農曆春節與228假期，工作天數較少，使部分產業商業活動與訂單較1月轉弱。例如資訊暨通訊傳播、運輸倉儲與批發業的商業活動與訂單均出現緊縮。但另一方面，住宿餐飲、零售與旅遊相關服務業因農曆年消費旺季，商業活動與新增訂單多維持擴張；其餘如營造不動產、金融保險與教育專業科學業的新增訂單也較1月增加。