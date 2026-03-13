氦氣價格飆漲恐衝擊半導體業？經濟部回應了

中東衝突局勢惡化，導致全球第二大液化天然氣（LNG）出口商卡達能源（QatarEnergy）生產停擺，其關鍵副產品「氦氣」供應隨之斷鏈，引發市場恐慌。經濟部產發署表示，半導體產業多將氦氣回收再利用，用量不多，已確認目前國內亦供應穩定，將密切觀察後續供應狀況。

依據外媒報導，美國地質調查局（USGS）數據顯示，去年卡達生產約6,300萬立方公尺的氦氣，占全球約1.9億立方公尺產量的近三分之一，受到戰爭影響，氦氣價格在短短兩周內瘋漲一倍。由於氦氣是半導體製程與醫療影像設備不可或缺的戰略物資，供應鏈調度已進入高度警戒狀態。

對此，經濟部產發署說明，氦氣主要是天然氣開採的副產品，作為半導體、焊接保護及氣球填充等用途，是因為中東價格較為便宜，所以之前主要進口來源為卡達；目前已與國內氣體供應業者確認，業者皆可自國際供應商與替代來源國，如美國、澳洲等購得氦氣，供應來源穩定。

經濟部產發署補充，就半導體產業使用需求部分，氦氣其在半導體製程作為鍍膜載氣及冷卻使用，多為回收再利用，新料作為補充使用，用量尚屬少量，將密切追蹤後續氦氣供應情形。

中經院副研究員陳馨蕙分析，回顧過去俄烏戰爭爆發初期，氦氣供應鏈也曾出現類似的疑慮，但觀察現階段國內產業狀況，尚未接獲相關廠商反映斷料或生產受阻。由於半導體製程所需的眾多關鍵化學原物料，供應來源高度集中於日本、俄羅斯及歐洲地區。儘管卡達供給受擾引發市場波動，但對國內產業的實質影響程度，仍須持續觀察。