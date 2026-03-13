2月PMI強勁背後藏變數 美伊戰火、301調查恐成未來隱憂

中經院發布2月台灣採購經理人指數（PMI）為58.5，已是連續五個月呈現擴張，然而，中東地緣政治升溫與美國貿易政策變化，為全球經貿再添不確定性。專家指出，受到台美對等貿易協定（ART）法源失效，美國啟動301調查，讓台灣面臨新的貿易風險；另一方面，中東戰事若持續延燒，能源價格與物流成本波動，也可能對全球景氣帶來連鎖影響。

中經院院長連賢明表示，受到台美對等貿易協定（ART）法源失效，美方必須尋找新的「法源」，因此啟動301調查。但調查內容涵蓋產能過剩、強迫勞動、匯率操縱等議題，而台灣過去在匯率與產能過剩問題上都曾被點名，台灣看來很有可能上榜，且由於301條款並無課稅上限，若台灣相關結果，甚至對美方打官司，可能面臨更高關稅代價。

就產業面觀察，中華採購與供應管理協會顧問白宗城分析，業者的運作邏輯其實很簡單，「客戶下單我就做」，對於備受關注的關稅議題，如出口暢旺的電子零組件業者多半持平常心，認為貿易條件由買賣雙方議定、誰受惠誰負責，只要訂單有在跑，並不影響出貨意願。連賢明也說，目前廠商多半假設政府最終會接受談判結果、延續先前對等關稅架構。

由於中東戰事未歇，連賢明認為，國際油價波動幅度短期內可能擴大，但台灣設有平穩基金，可減緩國際油價上漲對國內價格的傳導，中經院目前預估，今年消費者物價指數（CPI）年增率仍有望維持在2％以下，只要油價不是長期大幅上升，對全年物價影響應有限。不過他也提醒，若戰事拉長、能源價格長期維持高檔，經濟衝擊仍可能逐步擴大。

白宗城則指出，地緣政治衝突對物流成本的影響因產業而異。本次美伊戰爭對空運衝擊大於海運，主要因杜拜等地為全球重要轉機樞紐，若航班受干擾，空運成本可能上升2至3成。不過對半導體與電子零組件等高單價產業而言，運費僅占營收約1％至2％，承受度較高；相較之下，體積較大的自動化設備承壓更為明顯。

中研院經濟所研究員簡錦漢則提醒，2月PMI雖表現亮眼，但美伊戰爭爆發後的風險尚未完全反映在現有指標中，恐成為未來景氣的潛在隱憂。他指出，若戰事延長，石油與天然氣供應可能受阻，能源價格上升將推高全球通膨，進一步壓抑消費需求，對全球景氣形成連鎖衝擊。

簡錦漢也指出，能源價格上升可能間接影響AI產業。由於AI算力中心對電力需求極高，能源成本波動將提高營運成本，後續動能仍須觀察。