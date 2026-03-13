地方創生日 賴總統賀電勉青年發揮多元創意

快訊

中央社／ 台北13日電

2026地方創生日登場，國發會今天舉行「2026地方創生論壇暨展覽市集」，並於同日辦理「地方創生與企業永續共創發表會」。總統賴清德賀電祝福活動圓滿成功，希望藉此活動鼓勵青年返鄉，發揮多元創意，達到互惠共榮的效果。

2026年地方創生日系列活動於3月13日至15日舉行。今年地方創生論壇以「返鄉創未來、地方展新生」為主題，邀集日本講者及台灣地方創生團隊，分享國內外地方創生的最新趨勢與實踐案例，同時集結地方創生領域專家、中央部會代表及企業代表，透過交流座談，呈現地方創生發展的多元經驗與創新成果。

賴總統賀電寫道，盼藉由此活動，鼓勵青年返鄉留鄉，深耕地方創生事業，發揮多元創意思維，促進族群互惠共榮，攜手打造繁榮富足的幸福家園。

國發會主委葉俊顯致詞時表示，地方創生不管是從社區韌性、國家安全角度來看，都是非常重要的議題。

經濟部長龔明鑫則說，台積電是台灣人的驕傲，但台灣英雄不只是台積電，投入地方創生的年輕人也是英雄，「他們都有他們的故事，都很值得大家驕傲」。

立法院經濟委員會召委、民眾黨立委洪毓祥致詞時表示，他是國發會地方創生第一代元老，很認同這項政策，只要是對的施政方向，會大力支持。

