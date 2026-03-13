聽新聞
台電與三大學合作建置微電網 必要時可自給自足
台電今日與中央大學、彰師大與中山大學簽署合作備忘錄，預計2027年中完成大學微電網系統建置。台電表示，校園建置微電網系統，等同增加了能獨立運作的電力節點，在颱風等突發狀況需要時，可「自給自足」或因應電網需求投入自發電力即時協助。
台電與三所大學，簽署「115年度大學節能及電力韌性－微電網推動示範計畫」合作備忘錄，台電表示，將結合校方研究量能與電力系統實務經驗，推動微電網技術示範與應用，同時整合規劃能源、永續領域課程，共同培育電力專才。
台電指出，因應國際淨零趨勢，我國綠能與分散式能源快速發展，台電持續投入電力系統強化，除加速汰換老舊設備並導入智慧化設備等，近年推動儲能及微電網計畫，打造更強韌的電力網路
台電說明，「微電網」是結合發電、儲能與能源管理的微型電網系統，具備自主運轉模式或可與台電電網相連，有助於節能、區域獨立供電及防災等多重應用。
各所大學建置的微電網架構不盡相同，中央大學規劃建置「聚落式」的微電網架構，在校園打造數座小型微電網，彼此間可獨立運轉亦能相互支援，進一步提高電力韌性。彰師大預計於師大校區設置的微電網系統，實踐在同一供電線路建置多個微電網場域的驗證，可確保電網間相互併聯彈性。
中山大學規劃建置的微電網，可於災害發生時以校內國際研究大樓為防災據點，自主供電超過48小時；且因該校位處饋線末端，其電網運轉經驗可作為離島或山區電力系統重要參考。
