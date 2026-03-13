聚隆推無人機與機器人材料應用 台灣無人載具聯盟3/20商機媒合會登場

無人載具產業正快速崛起，台灣無人載具國家隊也正式從彰化出發，邁向全球供應鏈。由台灣無人載具聯盟主辦、彰化市公所支持的2026年首屆無人載具商機媒合會，3月13日在彰化市公所召開記者會宣告台灣無人載具產業將以國家隊姿態，結合在地製造實力與國際採購需求，打造全球供應鏈合作平台。

這次媒合會由銘旺科技領軍，帶領台灣無人載具產業展現強大研發與製造能力。為了實質帶動產業產值，主辦單位特別邀請美國採購團於3月20日親赴彰化建國科技大學媒合會現場，進行精準採購與供應鏈對接，真正落實「從彰化出發，站穩台灣、放眼國際」的產業布局。

該活動同得國家級研究機構的高度關注，中科院航太所將於現場展示多款已公開型號的無人機，並派遣專家團隊參與交流。中科院此次的重要任務之一，是尋找具備特定技術規格並符合ISO27001資安標準的供應鏈夥伴，顯示台灣無人載具產業已邁向高技術、高品質與高資安標準的國際競爭舞台。

在這場產業盛會中，彰化指標企業怡利電子、聚隆（1466）纖維、台灣百和及皮托科技等企業共同參與。其中，聚隆纖維長年深耕高機能材料領域，此次更正式跨足無人機與機器人產業，展示可應用於無人載具結構與防護系統的高性能材料方案。

聚隆纖維表示，現代無人機與機器人設備在作戰與任務環境中，必須面對電池熱失控、結構強度、長時間運作穩定性等多重挑戰。因此，公司此次提出的核心材料技術，是採用 PA6玻纖阻燃複合材料作為無人機結構核心材料。

該材料符合 UL94 V0阻燃標準，能有效防止電池或電子元件失控時引發機體燃燒，大幅提升無人載具在極端環境中的安全性。同時，此材料具備高剛性與尺寸穩定性，即使在高速運轉或長時間作業情況下，仍能維持結構穩定、不易變形，對於無人機機體骨架、機構零件與電池艙結構具有重要應用價值。

此外，該材料具備射出成型量產優勢，可有效滿足未來無人載具產業快速成長所帶來的大規模製造需求，為台灣無人機供應鏈提供穩定且高品質的材料解決方案。

主辦單位指出，這場媒合會不僅是一場產業交流活動，更是彰化製造實力與台灣科技研發能力的重要展示。從電子、材料到資安供應鏈，彰化企業正積極投入無人載具與機器人產業，搶占下一個兆元級產業的重要位置。

即將於3月20日在建國科技大學舉行的媒合會，將設置超過110個專業攤位，並導入「綠色型錄展示區」概念，透過簡化紙本資料並結合QR Code數位導流，展現企業邁向ESG永續經營的決心。

這場結合國家級技術、國際級採購與在地製造實力的產業盛會，將成為台灣無人載具產業的重要里程碑，也讓世界看見彰化在全球科技供應鏈中的關鍵角色。