快訊

中選會人事案出爐！主委游盈隆過關 這3人遭在野封殺

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

聽新聞
0:00 / 0:00

全球氦氣供應波動　經部：台灣供應目前仍穩定

中央社／ 台北12日電
卡達國營事業卡達能源公司在拉斯拉凡（Ras Laffan）的液化天然氣（LNG）工廠。 路透
卡達國營事業卡達能源公司在拉斯拉凡（Ras Laffan）的液化天然氣（LNG）工廠。 路透

外媒報導，中東局勢升溫為亞洲晶片供應鏈帶來不確定性，卡達能源公司（QatarEnergy）4日宣布不可抗力（forcemajeure），引發市場對氦氣等供應中斷的擔憂，可能影響半導體產能。經濟部產業發展署今天表示，台灣業者可自美國、澳洲等多元來源取得氦氣，整體供應仍屬穩定，將密切追蹤後續供應情況。

日經亞洲報導指出，隨著荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航運安全風險升高，外界擔心氦氣、液化天然氣及部分半導體材料供應可能受影響，其中氦氣是晶圓製程冷卻與鍍膜的重要氣體來源。南韓政府已針對14種高度依賴中東的半導體材料與設備展開供需調查，根據南韓貿易協會數據，卡達占南韓去年氦氣進口量約65%。

報導也指出，南韓與台灣是全球重要晶片生產基地，各自占全球半導體產能約18%，若再加上日本約15%，三者合計約占全球產能一半，一旦中東局勢導致能源或材料供應中斷，可能影響全球晶片供應。

針對外界關心台灣氦氣來源是否受到影響，經濟部今天表示，氦氣主要為天然氣開採的副產品，常用於半導體製程、焊接保護及氣球填充等用途。因中東價格較為便宜，過去國內氦氣主要進口來源為卡達，但目前已與台灣氣體供應業者確認，業者皆可透過國際供應商與替代來源國取得氦氣，包括美國、澳洲等，整體供應來源穩定。

經濟部補充，氦氣在半導體製程中主要作為鍍膜載氣與設備冷卻用途，多採回收再利用，新料僅作為補充使用，因此實際用量仍屬少量。

經濟部表示，將持續掌握國際市場動態與國內產業需求，確保台灣半導體產業及其他相關產業的氦氣供應無虞。

半導體 南韓 經濟部 卡達 中東

延伸閱讀

氦氣現貨價格兩周來估飆漲一倍 卡達停產LNG凸顯供應鏈脆弱

中東戰火炸出氦氣危機！永光、三福化等掀特化漲停潮 台積電怎麼說？

美伊戰爭影響氦氣供應 韓媒：半導體加強庫存管理

戰火牽動晶片供應鏈！網熱議「缺料反成利多」：半導體只會更漲

相關新聞

中東戰火炸出氦氣危機！永光、三福化等掀特化漲停潮 台積電怎麼說？

台股13日盤中劇烈震盪，指數高低差一度超過620點，但在中東戰事升溫與半導體材料供應鏈疑慮升高下，特化族群逆勢暴走，永光（1711）、中華化（1727）、三福化（4755）、日勝化（1735）盤中同步高掛漲停，勝一（1773）、東鹼（1708）等也聯袂大漲，整體表現遠勝大盤。

美啟動301調查 吳東亮：對台灣不見得是壞事

美國日前再度啟動301調查，對國內經濟恐又造成新一波影響，工商協進會理事長吳東亮認為，政府團隊先前已經與美國簽訂協議，取得關稅15%不疊加的成果，若能在這個基礎上進一步往下談，此次301調查對台灣不見得是壞事。

全球氦氣供應波動　經部：台灣供應目前仍穩定

外媒報導，中東局勢升溫為亞洲晶片供應鏈帶來不確定性，卡達能源公司（QatarEnergy）4日宣布不可抗力（forcem...

高資產大戶事業交棒大學問 股權移轉後如何保障權益

台灣企業家數十年來胼手胝足曾為台灣創造經濟奇蹟，很多創富第一代如今已超過60歲準備退休。高資產大戶關心的不只是財產的傳承，公司事業傳承的重要性亦不亞於財產繼承，甚至更為重要。很多高資產大戶在交棒前會有一段心路歷程的掙扎，要如何突破創富第一代的心防，順利傳承？

卓揆：5月調度替代氣源…市場若不理性 國安基金隨時開會

中東戰事未歇衝擊能源供應，中油公司調度後，三、四月天然氣供應無虞。但為了滿足國內能源需求，行政院長卓榮泰昨指示，五月啟動替代氣源調度作業，並自六月起增加美國進口氣源量，同時要求調度計畫都必須徹底執行，且要提前作業。

外界解讀經長穩定物價說…月底審電價 凍漲機率高

經濟部3月底將召開電價費率審議委員會，決定4月電價。受到中東戰事推升油價及天然氣價格影響，外界關切4月電價動向，經濟部長龔明鑫昨（12）日表示，將向電價費率審議委員會表達，現階段穩定物價，對國家運作較好。外界解讀，經長說法暗示4月電價凍漲機率高，以維持物價穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。