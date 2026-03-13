全球氦氣供應波動　經部：台灣供應目前仍穩定

外媒報導，中東局勢升溫為亞洲晶片供應鏈帶來不確定性，卡達能源公司（QatarEnergy）4日宣布不可抗力（forcemajeure），引發市場對氦氣等供應中斷的擔憂，可能影響半導體產能。經濟部產業發展署今天表示，台灣業者可自美國、澳洲等多元來源取得氦氣，整體供應仍屬穩定，將密切追蹤後續供應情況。

日經亞洲報導指出，隨著荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航運安全風險升高，外界擔心氦氣、液化天然氣及部分半導體材料供應可能受影響，其中氦氣是晶圓製程冷卻與鍍膜的重要氣體來源。南韓政府已針對14種高度依賴中東的半導體材料與設備展開供需調查，根據南韓貿易協會數據，卡達占南韓去年氦氣進口量約65%。

報導也指出，南韓與台灣是全球重要晶片生產基地，各自占全球半導體產能約18%，若再加上日本約15%，三者合計約占全球產能一半，一旦中東局勢導致能源或材料供應中斷，可能影響全球晶片供應。

針對外界關心台灣氦氣來源是否受到影響，經濟部今天表示，氦氣主要為天然氣開採的副產品，常用於半導體製程、焊接保護及氣球填充等用途。因中東價格較為便宜，過去國內氦氣主要進口來源為卡達，但目前已與台灣氣體供應業者確認，業者皆可透過國際供應商與替代來源國取得氦氣，包括美國、澳洲等，整體供應來源穩定。

經濟部補充，氦氣在半導體製程中主要作為鍍膜載氣與設備冷卻用途，多採回收再利用，新料僅作為補充使用，因此實際用量仍屬少量。

經濟部表示，將持續掌握國際市場動態與國內產業需求，確保台灣半導體產業及其他相關產業的氦氣供應無虞。