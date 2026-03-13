卓榮泰公布赴日看球單據 全程自費約214萬元、強調非公務行程

行政院長卓榮泰13日在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下，主動公布日前赴日觀賞世界棒球經典賽小組賽的相關單據，包括門票、當日遊覽車費及包機費用等。依單據顯示，此行總花費約新台幣214萬元，卓榮泰強調，整趟行程均為私人行程並由本人自費支出，並非公務行程。

卓榮泰日前在世界棒球經典賽小組賽期間低調赴日本東京，觀賞中華隊出戰捷克隊的比賽，引發政壇關注，在野陣營連日質疑相關費用與行程性質。卓榮泰今日公開相關單據說明費用來源與內容。

依公布資料顯示，當日遊覽車費用為日幣20萬元，折合約新台幣4萬元；比賽門票費用為新台幣1萬8500元；包機費用則為208萬元。卓榮泰指出，相關費用皆由其本人支付，並無動用公款。

卓榮泰表示，「國民黨立委刻意要把我說成公務行程，是何居心？就算是公務行程，自費有錯嗎？」他強調，此行為私人行程，「看球以外的事情，我無所評論，也不需要交代。」

對於外界關切行政院與機場之間是否有聯繫，他說明，行政院長屬於列管人員，即使私人行程出國仍須依規定辦理公文程序，但這並不代表行程性質即為公務行程。他並指出，相關維安安排也並非其個人決定，而是基於安全考量。

卓榮泰也回應外界對「包機」費用的質疑。他表示，相關單據原涉及商業機密，但已與中華航空（2610）確認後才對外公布。資料顯示，此次包機航班為3月7日CI188航班清晨6時由松山機場飛往羽田，回程為CI1889航班晚間自羽田返回松山，包機費用208萬元由他匯款至華航支付，並出示郵局存簿證明款項支出，合約於3月6日簽訂。

卓榮泰指出，原本計畫在立法院備詢時公開相關資料，並已準備好裝有單據的牛皮紙袋，但因當天下午質詢臨時取消，未能當場說明，為避免事件持續延燒，因此決定在行政院記者室主動公布。

卓榮泰最後表示，若外界認為此行可列為公務報帳，「如果徐巧芯、林沛祥認為可以報公帳，我明天請秘書長幫我報帳，這錢我就可以拿回來。」他強調，此行完全是自費的私人行程，「自費就是歡喜甘願」，能在現場為中華隊加油、鼓舞球迷與選手，其意義「遠超過金錢衡量」。