快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰公布赴日看球單據 全程自費約214萬元、強調非公務行程

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰公布單據。行政院提供
行政院長卓榮泰公布單據。行政院提供

行政院長卓榮泰13日在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下，主動公布日前赴日觀賞世界棒球經典賽小組賽的相關單據，包括門票、當日遊覽車費及包機費用等。依單據顯示，此行總花費約新台幣214萬元，卓榮泰強調，整趟行程均為私人行程並由本人自費支出，並非公務行程。

卓榮泰日前在世界棒球經典賽小組賽期間低調赴日本東京，觀賞中華隊出戰捷克隊的比賽，引發政壇關注，在野陣營連日質疑相關費用與行程性質。卓榮泰今日公開相關單據說明費用來源與內容。

依公布資料顯示，當日遊覽車費用為日幣20萬元，折合約新台幣4萬元；比賽門票費用為新台幣1萬8500元；包機費用則為208萬元。卓榮泰指出，相關費用皆由其本人支付，並無動用公款。

卓榮泰表示，「國民黨立委刻意要把我說成公務行程，是何居心？就算是公務行程，自費有錯嗎？」他強調，此行為私人行程，「看球以外的事情，我無所評論，也不需要交代。」

對於外界關切行政院與機場之間是否有聯繫，他說明，行政院長屬於列管人員，即使私人行程出國仍須依規定辦理公文程序，但這並不代表行程性質即為公務行程。他並指出，相關維安安排也並非其個人決定，而是基於安全考量。

卓榮泰也回應外界對「包機」費用的質疑。他表示，相關單據原涉及商業機密，但已與中華航空（2610）確認後才對外公布。資料顯示，此次包機航班為3月7日CI188航班清晨6時由松山機場飛往羽田，回程為CI1889航班晚間自羽田返回松山，包機費用208萬元由他匯款至華航支付，並出示郵局存簿證明款項支出，合約於3月6日簽訂。

卓榮泰指出，原本計畫在立法院備詢時公開相關資料，並已準備好裝有單據的牛皮紙袋，但因當天下午質詢臨時取消，未能當場說明，為避免事件持續延燒，因此決定在行政院記者室主動公布。

卓榮泰最後表示，若外界認為此行可列為公務報帳，「如果徐巧芯、林沛祥認為可以報公帳，我明天請秘書長幫我報帳，這錢我就可以拿回來。」他強調，此行完全是自費的私人行程，「自費就是歡喜甘願」，能在現場為中華隊加油、鼓舞球迷與選手，其意義「遠超過金錢衡量」。

松山機場 中華隊 李慧芝

延伸閱讀

出示單據包機費208萬 卓榮泰：藍委刻意說成公務行程 是何居心？

卓榮泰秀自費包機208萬等4單據 盼在野黨攻擊到此為止

藍委質疑卓榮泰赴日觀戰前開專案會議 政院：維安考量

王鴻薇要求今下班前說明卓榮泰包機費用 華航這樣說

相關新聞

中東戰火炸出氦氣危機！永光、三福化等掀特化漲停潮 台積電怎麼說？

台股13日盤中劇烈震盪，指數高低差一度超過620點，但在中東戰事升溫與半導體材料供應鏈疑慮升高下，特化族群逆勢暴走，永光（1711）、中華化（1727）、三福化（4755）、日勝化（1735）盤中同步高掛漲停，勝一（1773）、東鹼（1708）等也聯袂大漲，整體表現遠勝大盤。

卓榮泰公布赴日看球單據 全程自費約214萬元、強調非公務行程

行政院長卓榮泰13日在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下，主動公布日前赴日觀賞世界棒球經典賽小組賽的相關單據，包括門票、當日遊覽車費及包機費用等。依單據顯示，此行總花費約新台幣214萬元，卓榮泰強調，整趟行程均為私人行程並由本人自費支出，並非公務行程。

美啟動301調查 吳東亮：對台灣不見得是壞事

美國日前再度啟動301調查，對國內經濟恐又造成新一波影響，工商協進會理事長吳東亮認為，政府團隊先前已經與美國簽訂協議，取得關稅15%不疊加的成果，若能在這個基礎上進一步往下談，此次301調查對台灣不見得是壞事。

高資產大戶事業交棒大學問 股權移轉後如何保障權益

台灣企業家數十年來胼手胝足曾為台灣創造經濟奇蹟，很多創富第一代如今已超過60歲準備退休。高資產大戶關心的不只是財產的傳承，公司事業傳承的重要性亦不亞於財產繼承，甚至更為重要。很多高資產大戶在交棒前會有一段心路歷程的掙扎，要如何突破創富第一代的心防，順利傳承？

卓揆：5月調度替代氣源…市場若不理性 國安基金隨時開會

中東戰事未歇衝擊能源供應，中油公司調度後，三、四月天然氣供應無虞。但為了滿足國內能源需求，行政院長卓榮泰昨指示，五月啟動替代氣源調度作業，並自六月起增加美國進口氣源量，同時要求調度計畫都必須徹底執行，且要提前作業。

外界解讀經長穩定物價說…月底審電價 凍漲機率高

經濟部3月底將召開電價費率審議委員會，決定4月電價。受到中東戰事推升油價及天然氣價格影響，外界關切4月電價動向，經濟部長龔明鑫昨（12）日表示，將向電價費率審議委員會表達，現階段穩定物價，對國家運作較好。外界解讀，經長說法暗示4月電價凍漲機率高，以維持物價穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。