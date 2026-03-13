快訊

美啟動301調查 吳東亮：對台灣不見得是壞事

聯合報／ 記者林海／台北報導
工商協進會理事長吳東亮認為，此次301調查對台灣不見得是壞事。記者林海／攝影
美國日前再度啟動301調查，對國內經濟恐又造成新一波影響，工商協進會理事長吳東亮認為，政府團隊先前已經與美國簽訂協議，取得關稅15%不疊加的成果，若能在這個基礎上進一步往下談，此次301調查對台灣不見得是壞事。

吳東亮表示，先前政府與美國達成的協議，讓台灣與日本、南韓等競爭對手占在同一個起跑線，而此次因為美國聯邦法院認為美國總統川普的關稅手段不合法，因此川普用301條款作為另外一個工具，但台灣先前談判已經取得很好的條件，若至少能確定上次的成果，甚至進一步談得更好，那就是好事。

而美伊戰爭爆發後，伊朗封鎖荷莫茲海峽，造成石油價格暴漲，能源危機恐爆發，吳東亮認為，目前只能靜觀其變，而政府在穩定物價得大前提下，會吸收油價的漲幅，此外，對業者來說，運輸、保險等費用也會立即上漲，因此政府應該盡力的來協助中小企業。

但若戰爭時間拉長，吳東亮則說，全球的需求因此減少，對全球景氣就會有影響，這就是大家不願意看到的，而目前看來，還是短時間的事情。

只是近期台股也因為外在因素影響震盪劇烈，吳東亮認為，有波動是很正常的，股市本就很敏感，但台灣的經濟還是站在有利的地位，過去幾年包括AI、半導體、資通訊等需求，讓台灣基本面非常好，雖然有戰爭因素，但這些需求不會因此就不見，只有一些傳產受到影響，這就要看政府有什麼樣的對策來幫忙，而股市如果下跌，說不定也是投資人逢低買進的機會。

