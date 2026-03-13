中東戰火炸出氦氣危機！永光、三福化等掀特化漲停潮 台積電怎麼說？

台股13日盤中劇烈震盪，指數高低差一度超過620點，但在中東戰事升溫與半導體材料供應鏈疑慮升高下，特化族群逆勢暴走，永光（1711）、中華化（1727）、三福化（4755）、日勝化（1735）盤中同步高掛漲停，勝一（1773）、東鹼（1708）等也聯袂大漲，整體表現遠勝大盤。

特化族群此波強勢，與半導體材料供應鏈風險升溫密切相關。隨著AI晶片與2奈米先進製程需求快速增加，光阻劑、剝離液、蝕刻液與特殊氣體等半導體關鍵材料的重要性持續提升。市場普遍認為，在AI與先進製程浪潮下，半導體材料供應鏈正成為下一波產業焦點。

更關鍵的是，中東衝突正在衝擊全球氣體供應。外媒指出，全球主要氦氣生產國卡達因天然氣產線停擺，使全球氦氣供應面臨中斷風險。卡達原本約占全球三分之一供應量，隨著液化天然氣（LNG）生產停止，氦氣月產量恐減少約520萬立方公尺，自2月28日美伊衝突爆發以來，氦氣現貨價格已翻倍上漲。

氦氣是天然氣加工過程中的副產品，廣泛應用於半導體製程、核磁共振（MRI）醫療設備、航太及實驗室設備等領域，尤其在先進晶圓製造中，氦氣常用於EUV光刻設備冷卻與晶圓散熱等關鍵環節。產業人士指出，若卡達天然氣產線停擺時間延長，氦氣價格未來數月仍可能再上漲25%至50%。

目前全球半導體產業對氦氣依賴程度極高，而台灣晶片產能約占全球18%，供應鏈敏感度更高。市場消息指出，卡達供應中斷後，部分氣體供應商已開始重新驗證替代來源。台積電（2330）則表示，目前營運尚未受到明顯影響，但仍持續密切監控供應狀況。

除了氣體供應疑慮，能源價格上升也可能對AI產業形成新的壓力。分析指出，若油氣價格持續上揚，不僅將推升晶圓製造成本，也可能提高AI資料中心營運成本，進一步影響記憶體與AI晶片需求。

惟有外媒報導，關於這場美伊戰爭恐切斷氦氣等重要原材料的供應時，硬碟巨頭希捷科技（Seagate Technology）高層表示，短期內，這場中東衝突不會對科技業供應鏈造成重大影響。希捷高層表示，其供應鏈仍具韌性，可以免於受到任何短期衝擊，並表示希捷正在考慮「其他幾種強化供應鏈的選項」。

整體而言，在中東地緣政治風險、半導體材料供應疑慮與AI先進製程需求三大題材交織下，特化族群成為盤面資金新的避風港。若半導體材料與氣體供應鏈緊張情勢持續，相關特化與材料廠商後續動向仍將是市場關注焦點。