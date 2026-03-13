快訊

台股首見39千金！「股王」信驊就是強再飆天價 這幾檔也創高

好市多799化妝台之亂！代購掃光擋別人拿「我全包了」遭肉搜

3月便宜資費懶人包／4G吃到飽真的變貴！5G攻399元更划算

聽新聞
0:00 / 0:00

標檢局計量技術人員考試16日開跑 提供線上模擬測驗助攻

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

經濟部標準檢驗局指出，為鼓勵優質計量專業人才投入計量領域，提升產業競爭力，並提供業界作為計量專業學識評鑑之參考，今年持續辦理計量技術人員考試，並自3月16日起至4月10日止受理線上報名，歡迎計量相關從業人員及有興趣之民眾踴躍報考。

標準局13日表示，本次考試將於5月16日起分別於北、中及南區，以電腦測驗方式辦理，有意報考者可於該局網站(https://www.bsmi.gov.tw)及計量學習服務網(https://metrology.bsmi.gov.tw)下載考試簡章，以瞭解考試日程及相關規定。

為協助考生熟悉考試系統操作方法，標準局說明，該局計量學習服務網自3月16日起提供線上模擬測驗服務；並鼓勵考生選讀該網站所提供之計量領域相關數位課程，提高備考效率。

標準局指出，為協助考生瞭解考試規則、應試方式與提升專業學識，該局也將於報考期間安排考試說明會，歡迎有興趣的民眾留意該局及計量學習服務網網站之最新資訊。

延伸閱讀

115年醫師中醫師高考等13類科 7月17日起登場

國中會考18.2萬人報名歷年次低 4月10日寄准考證

碩班入學試題遭控與補習班相似 政大再以3點說明：考點難度均不同

司法官律師第二試納電腦測驗 模擬作答網站3月上線

相關新聞

台塑集團轉型 訂五年計畫…四大公司規劃113項專案

台塑集團啟動五年轉型計畫。總裁吳嘉昭昨（12）日表示，自2023年起受到中國大陸及全球其他地區新增石化產能影響，產業景氣明顯回落。台塑集團四大公司已規劃2030年共有113項轉型專案，預估到2030年可帶來約386億元的效益。

標檢局計量技術人員考試16日開跑 提供線上模擬測驗助攻

經濟部標準檢驗局指出，為鼓勵優質計量專業人才投入計量領域，提升產業競爭力，並提供業界作為計量專業學識評鑑之參考，今年持續辦理計量技術人員考試，並自3月16日起至4月10日止受理線上報名，歡迎計量相關從業人員及有興趣之民眾踴躍報考。

三大抗性夾擊外資市場 外國人在台置產探10年新低

政府打炒房等措施劍指高總價市場，也令外國人購置房產意願直線下滑。住商機構統計內政部資料，2025年外國人取得建物僅857棟，探下自2005年以來最低。

南市揭房市交易「五大地雷」 建材不符、施工瑕疵居前兩名

為保障市民居住權益，台南市政府針對近期房地產消費爭議與租屋糾紛案件，整理常見糾紛類型，去年台南房地產五大糾紛合計231案，其中建材不符、施工瑕疵高居前兩名，市府強調購屋租屋糾紛頻傳，提醒民眾提高契約審閱意識，透過資訊透明與條款明確，降低資訊落差與履約爭議。

外國人在台置產創2005年來新低 房仲：只剩一種買盤

根據內政部統計，2025年外國人取得建物僅857棟，為2005年以來最低。大家房屋企研室公關襄理賴志昶分析，2025年房市進入盤整期，加上平均地權條例修法，私法人購置住宅採許可制，更令外國人置產意願急凍，目前只剩剛性買盤。

仲恩取得科技事業核准函 啟動 IPO 送件 台、日、美三地都有大進展

仲恩（7729）12日公告，已正式取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書，公司將依規劃時程推進資本市場布局，啟動IPO規劃，辦理股票上市申請相關作業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。