卓揆：5月調度替代氣源 市場若不理性…國安基金隨時開會
中東戰事未歇衝擊能源供應，中油公司調度後，三、四月天然氣供應無虞。但為了滿足國內能源需求，行政院長卓榮泰昨指示，五月啟動替代氣源調度作業，並自六月起增加美國進口氣源量，同時要求調度計畫都必須徹底執行，且要提前作業。
外交部、經濟部、金管會昨赴行政院會報告「中東情勢因應」。針對能源供應，經濟部表示，國內能源存量日數高於法規，其中石油至少九十天、天然氣現行至少十一天、煤炭存量則有至少卅天，但為因應伊朗長期封鎖等極端情境，經濟部已責成中油公司啟動三階段方案因應，緊急調度並增購多艘天然氣船，三月、四月的廿二艘船天然氣量已調度到位，目前國內天然氣源充足。
金管會指出，台股基本面尚稱穩健。卓榮泰表示，金管會已請證交所及櫃買中心組成「股市穩定小組」，國安基金密切關注台股波動情形，市場如有不理性狀況，將隨時召開國安基金臨時委員會議，討論是否授權執行安定市場任務，維護資本市場穩定。
經濟部長龔明鑫表示，油價波動大，台灣就是做好完全準備，原油調度空間比天然氣大很多，國內儲備天數遠高於此，至於國內油價，下周調漲幅度應該不會比這周還多。
