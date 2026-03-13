聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆：5月調度替代氣源 市場若不理性…國安基金隨時開會

聯合報／ 記者黃婉婷林海陳儷方／台北報導
行政院長卓榮泰12日指示，5月啟動替代氣源調度作業，並自6月起增加美國進口氣源量。 圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰12日指示，5月啟動替代氣源調度作業，並自6月起增加美國進口氣源量。 圖／聯合報系資料照片

中東戰事未歇衝擊能源供應，中油公司調度後，三、四月天然氣供應無虞。但為了滿足國內能源需求，行政院長卓榮泰昨指示，五月啟動替代氣源調度作業，並自六月起增加美國進口氣源量，同時要求調度計畫都必須徹底執行，且要提前作業。

外交部、經濟部金管會昨赴行政院會報告「中東情勢因應」。針對能源供應，經濟部表示，國內能源存量日數高於法規，其中石油至少九十天、天然氣現行至少十一天、煤炭存量則有至少卅天，但為因應伊朗長期封鎖等極端情境，經濟部已責成中油公司啟動三階段方案因應，緊急調度並增購多艘天然氣船，三月、四月的廿二艘船天然氣量已調度到位，目前國內天然氣源充足。

金管會指出，台股基本面尚稱穩健。卓榮泰表示，金管會已請證交所及櫃買中心組成「股市穩定小組」，國安基金密切關注台股波動情形，市場如有不理性狀況，將隨時召開國安基金臨時委員會議，討論是否授權執行安定市場任務，維護資本市場穩定。

經濟部長龔明鑫表示，油價波動大，台灣就是做好完全準備，原油調度空間比天然氣大很多，國內儲備天數遠高於此，至於國內油價，下周調漲幅度應該不會比這周還多。

中油公司 卓榮泰 天然氣 龔明鑫 中東情勢 金管會 經濟部 氣源 台股 國安基金

延伸閱讀

卓榮泰：啟動5月替代天然氣源調度 6月增加美國進口量

卓揆：隨時召開國安基金臨時委員會議 維護資本市場穩定

確保能源供應穩定 經濟部啟動三階段方案因應

平穩物價…油價啟動緊急緩漲機制 中油再吸收6成漲幅

相關新聞

卓揆：5月調度替代氣源 市場若不理性…國安基金隨時開會

中東戰事未歇衝擊能源供應，中油公司調度後，三、四月天然氣供應無虞。但為了滿足國內能源需求，行政院長卓榮泰昨指示，五月啟動替代氣源調度作業，並自六月起增加美國進口氣源量，同時要求調度計畫都必須徹底執行，且要提前作業。

油價高漲 全球債市紅翻黑

全球債市二○二六年迄今的表現由紅翻黑，顯示油價節節高漲已重燃通膨復熾顧慮，觸動固定收益市場一陣賣壓。

美國1月貿易逆差 月減逾2成

美國政府十二日公布，今年元月貿易逆差比去年十二月劇減百分之廿五，為五百四十五億美元，遠低於經濟學者預估的六百六十億美元；而最近一周首次申領失業給付人數則略減一千人。

美國啟動301調查 鄭麗君強調「確保我國相對優勢」

行政院副院長鄭麗君12日指出，政府談判團隊一定會全力以赴，在之前談判成果的有利基礎上，和美方保持緊密溝通，積極確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

水情告急！經部：即起新竹轉「黃燈」夜間減壓供水 科園廠商自主節水

經濟部水利署12日邀集各自來水事業、農田水利署、水庫管理及地方政府等相關單位召開供水情勢檢討會議，雖3月上旬春雨對農業整田有助益，惟為確保5月底前公共用水維持供應，經與會單位研商評估後，決定自12日起新竹地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈，即日成立旱災水利署緊急應變小組，並提報經濟部亦同步成立緊急應變小組加強因應。

川普祭301條款鎖定半導體 業界：國家級議題非單一企業能扛

美國近期針對台灣、中國、歐盟、日、韓等貿易夥伴啟動「301條款」調查，並列出半導體、鋼鐵、化學品及電子產品等20項受產能過剩困擾的重點產業；半導體產業成為各界關注焦點。業界普遍認為，此舉對產業「勢必產生影響」，但由於半導體橫跨晶片設計、晶圓製造、封測及設備等產業鏈，這屬於國家層級的產業議題，非單一企業所能應對。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。