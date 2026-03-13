美國1月貿易逆差 月減逾2成

美國政府十二日公布，今年元月貿易逆差比去年十二月劇減百分之廿五，為五百四十五億美元，遠低於經濟學者預估的六百六十億美元；而最近一周首次申領失業給付人數則略減一千人。

根據商務部資料，元月逆差縮小主因出口增加百分之五點五，靠的是非貨幣用黃金、其他貴金屬，以及電腦與飛機出口增加；進口僅減少百分之○點七，主因製藥類出口減少。

彭博經濟團隊指出，二○二六年美國貿易表現優劣的關鍵因素，在於零售商是否會重建進口產品庫存，或是轉向國內產品；另外對伊朗開戰也將影響美國與中東國家之間的航運與貿易。

元月逆差減少，對美國今年第一季國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率將有所助益。

美國財政部十一日公布的數據顯示，美國二月預算赤字減少，但步伐較前一個月放緩，因關稅收入自去年底觸及最高峰後回落。

美國財政部公布的數據顯示，經日曆年度差異因素調整後，截至二月的五個月內，聯邦政府出現一兆美元赤字，較去年同期減少一千四百八十億美元。

上月美國政府關稅收入為二六六億美元，關稅收入自去年十月達到三一四億美元高峰後便逐月回落。

另據美國勞工部十二日公布的資料，美國上周（三月七日止）首次申領失業給付人數為廿一萬三千人，略低於預估的廿一萬五千人，四周移動平均人數也減少到每周廿一萬二千人；之前一周（二月二十八日止）連續申領人數減少到一百八十五萬人。

儘管愈來愈多企業宣布今年將裁員，單單過去幾周就有甲骨文、摩根士丹利與Block支付服務等公司宣布相關事項，但新申領失業給付人數仍維持低檔。