聽新聞
0:00 / 0:00

油價高漲 全球債市紅翻黑

聯合報／ 編譯湯淑君／綜合報導
中東戰火推升國際油價節節高漲，使得全球債市紅翻黑。本報資料照片
中東戰火推升國際油價節節高漲，使得全球債市紅翻黑。本報資料照片

全球債市二○二六年迄今的表現由紅翻黑，顯示油價節節高漲已重燃通膨復熾顧慮，觸動固定收益市場一陣賣壓。

追蹤投資級政府公債與公司債的彭博全球綜合債券指數，年初以來的漲幅至今化為烏有，呈現平盤。隨著國際油價漲破每桶一百美元大關，債市賣壓延續至十二日。截至二月廿七日為止，該指數今年來漲幅一度達到百分之二點一之多，但在美國總統川普上月廿八日對伊朗開戰，市場氣氛已急轉直下。

美國公債殖利率本周竄升至數月來高點，反映投資人考量中東衝突可能擴大的風險而重新評價。許多基金經理人押注通膨壓力升高的利空，將凌駕資金遁入主權債避險的利多。與此同時，公司債投資人也對私募信貸市況提高警覺，因為摩根士丹利和Cliffwater限制一些私募基金贖回，進一步打擊市場信心。

Pepperstone研究策略師布朗說：「大致而言，能源價格暴漲，使投資人對通膨大環境的顧慮加深。仰賴能源進口的經濟體，可能遭遇更大的通膨升幅，可預見那些國家發行的公債將相對遜色。」他指的是英國和歐洲債券。

另一個令投資者徹夜難眠的因素，是戰爭推高政府財、政赤字，導致長期公債價格走低。美國卅年期公債殖利率已升至百分之四點九附近，為一個月來最高水位，從英國、德國到澳洲、日本，各國長期公債殖利率紛紛上揚。

對投資人而言，戰爭成本加上原已龐大的赤字擔憂，促使他們對長期債券要求更高的報酬。再加上能源價格飆升帶來的通膨壓力，共同加劇了固定收益市場的波動。

Winshore資本合夥公司管理合夥人胡剛表示：「長端利率關乎財政敘事，也關乎政府信譽。這反映出市場預期川普需要花錢為戰爭埋單，並為油價上漲向消費者提供補貼。」

市場焦點也轉向央行利率展望。市場普遍預期美國聯準會（Fed）下周將維持利率不變，但若是物價呈現持續上漲壓力，可能使Fed更難在未來數月進一步降息。高盛本周已把預估Fed下次降息時點延到九月。

另外，彭博資料顯示，追蹤全球政府公債和投資級公司債的其他指數，現在也全面由漲轉跌。

不過，雪梨Torica資本公司投資長李雷蒙認為，不必對債券長期展望太悲觀。他說：「歷史顯示，戰爭引發的油價暴漲不會持久。」

通膨 私募基金 國際油價 債券 債市

延伸閱讀

經濟日報社論／中東戰火改寫全球經濟格局

美亞債市帶勁資金挺 上周共計淨流入逾71億美元

中東戰火狂燒！法人解析「金價不漲反跌」詭譎真相：這指標更致命

美伊衝突升溫…物價恐漲 高油價牽動央行利率、房市政策

相關新聞

指標油價破百美元 油價下周漲幅？龔明鑫：應該不會比這周多

國際油價隨著美伊戰爭的進展而上下巨幅波動，伊朗放話要讓油價漲到200美元，經濟部長龔明鑫12日表示，油價波動大，台灣就是做好完全準備，原油調度空間比天然氣大很多，國內儲備天數遠高於此，至於國內油價，下周調漲幅度應該不會比這周還多。

油價高漲 全球債市紅翻黑

全球債市二○二六年迄今的表現由紅翻黑，顯示油價節節高漲已重燃通膨復熾顧慮，觸動固定收益市場一陣賣壓。

美國1月貿易逆差 月減逾2成

美國政府十二日公布，今年元月貿易逆差比去年十二月劇減百分之廿五，為五百四十五億美元，遠低於經濟學者預估的六百六十億美元；而最近一周首次申領失業給付人數則略減一千人。

美國啟動301調查 鄭麗君強調「確保我國相對優勢」

行政院副院長鄭麗君12日指出，政府談判團隊一定會全力以赴，在之前談判成果的有利基礎上，和美方保持緊密溝通，積極確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

水情告急！經部：即起新竹轉「黃燈」夜間減壓供水 科園廠商自主節水

經濟部水利署12日邀集各自來水事業、農田水利署、水庫管理及地方政府等相關單位召開供水情勢檢討會議，雖3月上旬春雨對農業整田有助益，惟為確保5月底前公共用水維持供應，經與會單位研商評估後，決定自12日起新竹地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈，即日成立旱災水利署緊急應變小組，並提報經濟部亦同步成立緊急應變小組加強因應。

川普祭301條款鎖定半導體 業界：國家級議題非單一企業能扛

美國近期針對台灣、中國、歐盟、日、韓等貿易夥伴啟動「301條款」調查，並列出半導體、鋼鐵、化學品及電子產品等20項受產能過剩困擾的重點產業；半導體產業成為各界關注焦點。業界普遍認為，此舉對產業「勢必產生影響」，但由於半導體橫跨晶片設計、晶圓製造、封測及設備等產業鏈，這屬於國家層級的產業議題，非單一企業所能應對。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。