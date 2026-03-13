台電多面向調度 確保不斷電

經濟部昨（12）日表示，台電將透過強化機組維運、合理調度水力機組、實施需求面管理機制等措施，確保不斷電。

因應中東局勢，經部已啟動能源應變小組，力求量足、價穩。經濟部長龔明鑫表示，3、4月天然氣已調度完畢，政院指示5月要提早調度，這幾天調度比以前更順利，有信心安全度過挑戰。

經濟部昨日在行政院會報告「能源供應穩定機制與作為」，有量足、價穩兩大目標。經濟部指出，能源供給方面，平時就有準備，包含進口來源多元化、安全存量，並即時掌握進口能源動態資訊；除原有的汽柴油雙緩漲機制，特殊時期也啟動專案緩漲，力求物價穩定。

龔明鑫表示，目前法令規定，天然氣安全存量是11天以上，3-4月受影響的22艘天然氣船已調度完畢，有一些是我方提前提貨，有一些是透過現貨市場。目前主要來源是澳洲跟美國，也有其他亞洲國家。

經濟部指出，中東氣源僅占三成，面臨伊朗長期封鎖等極端情境，經濟部已責成中油備妥三階段方案因應。3、4月調度已全數完成，5月努力調度，正積極尋找替代氣源，6月則將提高美國氣源量。