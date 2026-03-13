快訊

台電多面向調度 確保不斷電

經濟日報／ 記者余弦妙江睿智／台北報導

經濟部昨（12）日表示，台電將透過強化機組維運、合理調度水力機組、實施需求面管理機制等措施，確保不斷電。

因應中東局勢，經部已啟動能源應變小組，力求量足、價穩。經濟部長龔明鑫表示，3、4月天然氣已調度完畢，政院指示5月要提早調度，這幾天調度比以前更順利，有信心安全度過挑戰。

經濟部昨日在行政院會報告「能源供應穩定機制與作為」，有量足、價穩兩大目標。經濟部指出，能源供給方面，平時就有準備，包含進口來源多元化、安全存量，並即時掌握進口能源動態資訊；除原有的汽柴油雙緩漲機制，特殊時期也啟動專案緩漲，力求物價穩定。

龔明鑫表示，目前法令規定，天然氣安全存量是11天以上，3-4月受影響的22艘天然氣船已調度完畢，有一些是我方提前提貨，有一些是透過現貨市場。目前主要來源是澳洲跟美國，也有其他亞洲國家。

經濟部指出，中東氣源僅占三成，面臨伊朗長期封鎖等極端情境，經濟部已責成中油備妥三階段方案因應。3、4月調度已全數完成，5月努力調度，正積極尋找替代氣源，6月則將提高美國氣源量。

外界解讀經長穩定物價說…月底審電價 凍漲機率高

經濟部3月底將召開電價費率審議委員會，決定4月電價。受到中東戰事推升油價及天然氣價格影響，外界關切4月電價動向，經濟部長龔明鑫昨（12）日表示，將向電價費率審議委員會表達，現階段穩定物價，對國家運作較好。外界解讀，經長說法暗示4月電價凍漲機率高，以維持物價穩定。

卓揆：5月調度替代氣源…市場若不理性 國安基金隨時開會

中東戰事未歇衝擊能源供應，中油公司調度後，三、四月天然氣供應無虞。但為了滿足國內能源需求，行政院長卓榮泰昨指示，五月啟動替代氣源調度作業，並自六月起增加美國進口氣源量，同時要求調度計畫都必須徹底執行，且要提前作業。

美國啟動301調查 鄭麗君強調「確保我國相對優勢」

行政院副院長鄭麗君12日指出，政府談判團隊一定會全力以赴，在之前談判成果的有利基礎上，和美方保持緊密溝通，積極確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

水情告急！經部：即起新竹轉「黃燈」夜間減壓供水 科園廠商自主節水

經濟部水利署12日邀集各自來水事業、農田水利署、水庫管理及地方政府等相關單位召開供水情勢檢討會議，雖3月上旬春雨對農業整田有助益，惟為確保5月底前公共用水維持供應，經與會單位研商評估後，決定自12日起新竹地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈，即日成立旱災水利署緊急應變小組，並提報經濟部亦同步成立緊急應變小組加強因應。

川普祭301條款鎖定半導體 業界：國家級議題非單一企業能扛

美國近期針對台灣、中國、歐盟、日、韓等貿易夥伴啟動「301條款」調查，並列出半導體、鋼鐵、化學品及電子產品等20項受產能過剩困擾的重點產業；半導體產業成為各界關注焦點。業界普遍認為，此舉對產業「勢必產生影響」，但由於半導體橫跨晶片設計、晶圓製造、封測及設備等產業鏈，這屬於國家層級的產業議題，非單一企業所能應對。

