外界解讀經長穩定物價說…月底審電價 凍漲機率高

經濟部3月底將召開電價費率審議委員會，決定4月電價。受到中東戰事推升油價及天然氣價格影響，外界關切4月電價動向，經濟部長龔明鑫昨（12）日表示，將向電價費率審議委員會表達，現階段穩定物價，對國家運作較好。外界解讀，經長說法暗示4月電價凍漲機率高，以維持物價穩定。

龔明鑫昨日在經濟部部務會報前受訪，談到電價議題時仍強調，電價要由電價費率審議委員會拍板。電價費率審議委員會定期在每年3月及9月召開，現預定3月底召開，目前正與委員洽詢時間。外傳經濟部曾討論6月加開臨時會議程，經部昨天表示，未有討論。

據台電財報，台電2025年稅後盈餘729億元，為史上最賺錢的一年。但台電截至2024年底累計虧損高達4,229億元，因此去年盈餘將用於填補累虧，但台電累虧仍約有3,500億元。2026年元月台電稅前亦虧損44億元。

外界關切伊朗威脅要讓原油每桶達到200美元，殃及中油指標油價上漲，在政府吸收六成後，下周油價是否會再調整？對此，龔明鑫表示，現在油價上上下下，前幾天最嚴重有到每桶120美元，很快又下降，最低降到80多美元，現在又回到90美元，只要有人放話，油價就會來來回回。

龔明鑫表示，政府會做好準備，油的調度空間比天然氣要好。對台灣來講，油的國內儲備天數是非常多的，法定儲備是90天，包括政府30天、民間60天，我方現在儲備量遠高於這個數字，所以原油調度有很大彈性。

針對國內油價，龔明鑫表示，目前仍按平穩機制進行，經濟部估算，若油價維持在90多美元，調整幅度不至於會比本周更多（本周油價上調1.5元），但最後調整，仍要看這兩天油價情況。

經濟部日前宣布，在此次中東戰爭期間，政府將吸收「原油價公式漲幅」六成，以減緩國內衝擊。這也代表，連年虧損的中油，今年很可能要繼續虧。對此，龔明鑫表示「世事難料」，政府要有萬全準備，國營事業有擔負穩定物價責任，政府不會苛責中油。