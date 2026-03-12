美國啟動301調查 鄭麗君強調「確保我國相對優勢」

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭麗君。記者杜建重／攝影

行政院副院長鄭麗君12日指出，政府談判團隊一定會全力以赴，在之前談判成果的有利基礎上，和美方保持緊密溝通，積極確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

鄭麗君晚間在臉書上發文表示，「面對美國今天公布將對我國在內的16個國家啟動301條款調查，我們相信，上階段的談判成果將會是我國面對美方後續關稅措施最有利的基礎，我們將致力鞏固確保我國在談判中已取得的優惠待遇」。

鄭麗君說，自美國聯邦最高法院2月20日對美國政府援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵對等關稅裁定失效以來，美國政府即表示將啟動其他法律途徑延續關稅措施，包括在判決當日立即改採《1974年貿易法》第122條款對全球課徵150日10%+MFN暫時性關稅，以及未來可能依《1974年貿易法》第301條款對多國啟動貿易調查，作為替代性法律途徑。

鄭麗君表示，美國貿易代表署（USTR）在美東時間11日宣布對中國大陸、歐盟、南韓、日本、印度、台灣等16個主要貿易夥伴啟動301條款調查，其中有許多國家已經和美國在此前達成協議，包括我國在內。由於台美持續保持聯繫溝通，美方此次公布301條款調查前，已先知會我方，對於相關發展，政府已有掌握與準備。

鄭麗君說，過去幾周，我方與USTR及商務部均保持密切溝通，已進行多次視訊會議，雙方都表達希望鞏固談判成果，無論是「對等貿易協定（ART）」或「台美投資合作MOU」。政府也向社會說明，上階段談判成果將會是我方面對美方後續關稅措施最有利的基礎，無論美方法律工具如何變動，我們的目標就是在既有談判成果的基礎上，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇。

她也提到，稍早美國貿易代表署葛里爾（Jamieson Greer）大使被問及301調查對各國既有協議之影響時，他表示，川普總統希望持續維持與各國的協議，若各國希望持續維持協議，那麼當美方完成這些調查時，屆時所有因素都會被納入考量，各國所做的承諾會被考慮，其執行情況也會被考慮，美方只需將這些因素，與301條款程序的各項要求進行對應即可。

鄭麗君說，台美雙方在前階段的談判已經完成簽署ART，我們相信，此談判成果將會是我方面對美方後續關稅措施最有利的基礎。尤其，301條款可能納入調查的多項議題，在ART中已有共識，因此，我們有信心，在調查過程之後，其結果將可充分反映先前的談判成果。

最後，她強調，政府談判團隊一定會全力以赴，在之前談判成果的有利基礎上，和美方保持緊密溝通，積極確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

